Cuộc sống như mơ của nữ người mẫu Việt kết hôn cùng chồng Tây, trong căn hộ 130 tỷ đồng dành cho giới siêu giàu Dubai
GĐXH - Kết hôn với doanh nhân Luigi Menghini, Kha Mỹ Vân rời xa showbiz, chuyển đến Dubai sinh sống và thường xuyên du lịch khắp thế giới.
Kha Mỹ Vân từng được biết đến với danh hiệu Á quân Vietnam's Next Top Model 2012 và cũng từ đây, nữ người mẫu dần phát triển sự nghiệp ở cả thị trường thời trang trong nước lẫn quốc tế. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kha Mỹ Vân lên xe hoa với doanh nhân Luigi Menghini (quốc tịch Italy) và chuyển đến Dubai - một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới để sinh sống.
Cũng từ đây, nữ người mẫu như bước sang một trang mới khi có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng và con trai Mao Mao. Theo đó, chồng của Kha Mỹ Vân là một doanh nhân giỏi trong lĩnh vực sản xuất phao cứu hộ. Với "vốn liếng" sẵn có cùng tư duy tốt về kinh doanh, hai vợ chồng người đẹp đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này.
Kha Mỹ Vân và ông xã
Nhờ nền tảng kinh tế, sau ngần ấy năm sống tại thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, gia đình nhỏ của Kha Mỹ Vân vẫn đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Vợ chồng cô cùng con trai sống trong một căn hộ cao cấp tại khu Dubai Marina, với chi phí sinh hoạt khoảng 230 triệu đồng mỗi tháng.
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