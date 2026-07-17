Tránh ngay 3 điều đại kỵ này kẻo mất lòng khi chọn bộ ấm chén làm quà tặng

Điều đại kị cần tránh khi mua bộ ấm chén uống trà làm quà

Bộ ấm chén uống trà bị rạn nứt, sứt mẻ do bị lỗi

Nếu mua nhầm bộ ấm chén trà bị lỗi, bạn sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng đối tác, khách hàng. Từ đó, mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa đôi bên cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Vì vậy, khi mua bộ ấm chén uống trà làm quà tặng bạn chú ý kiểm tra bộ ấm chén từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, đảm bảo sản phẩm đẹp sang chuẩn chỉnh từng milimet.

Chọn bộ ấm chén làm quà tặng là nét đẹp văn hóa giúp thắt chặt tình gắn kết với đối tác.

Đặc biệt, nếu mua các dòng ấm chén gốm sứ cao cấp như ấm chén Bát Tràng, ấm chén Chu Đậu... bạn chỉ cần gõ nhẹ lên thành chiếc ấm – chén. Nếu tiếng kêu nghe trong vắt như tiếng kim loại va vào nhau, bạn có thể yên tâm sản phẩm hoàn hảo kín kẽ, chuẩn tỉ lệ vàng.

Nắp ấm trà không kín

Đối với những người có gu thưởng trà sành sỏi thì nước trà ngon hay không, đủ độ đậm hay không phụ thuộc vào nắp ấm trà có đủ kín để giữ hơi nóng hay không. Điều này có nghĩa là với những món quà tặng bộ ấm chén trà bị lỗi hở nắp, khách hàng sẽ ít khi sử dụng.

Và vô tình, chỉ một chi tiết nhỏ này cũng có thể tố cáo sự thiếu chỉn chu, chuyên nghiệp của bạn trong mắt đối tác, khách hàng.

Khi mua ấm chén trà, hãy luôn chú ý đậy nắp trên miệng ấm. Chỉ chọn các sản phẩm có nắp kín khít, không có khe hở tránh làm cho hơi nóng thoát ra ngoài.

Chất liệu bộ ấm chén uống trà không đảm bảo

Chất men tráng phủ bên ngoài bộ ấm chén uống trà và xương gốm quyết định rất lớn đến hương vị cũng như độ tinh khiết của dòng trà.

Chất men tráng phủ bên ngoài bộ ấm chén uống trà và xương gốm quyết định rất lớn đến hương vị cũng như độ tinh khiết của dòng trà.

Nếu mua nhầm các loại ấm chén trà nhiễm chì, bề mặt ấm bị sần sùi… vừa làm cho hương vị trà đạo giảm đi một nửa và hơn thế nữa, nước trà bên trong sản phẩm nhiễm chì sẽ tác động xấu tới sức khỏe khách hàng.

Khi mua bộ ấm chén trà làm quà tặng, bạn chú ý tìm các loại men bóng, bề mặt mịn, cuốn hút. Tốt nhất là chọn các dòng gốm cao cấp được tráng phủ bởi một lớp men cốt thủy tinh. Lớp men cốt thủy tinh này trở thành một "hàng rào bảo vệ" đảm bảo nước trà pha không lẫn tạp chất của gốm sứ.

Tiêu chí chọn bộ ấm trà tri ân dễ dùng, không kén người nhận

Tiêu chí số một: Dòng chảy. Một chiếc ấm tốt phải có vòi rót ngắt nước dứt khoát, không bị rớt giọt nước xuống bàn.

Tiêu chí số hai: Nắp ấm phải khít. Khi bạn nghiêng ấm 90 độ, nắp không được rơi ra (mặc dù là có giới hạn, nhưng độ khít phải cao). Điều này giữ hương trà và nhiệt độ tốt hơn.

Lựa chọn ấm chén trà loại 6 chén hoặc 8 chén là những con số đại diện cho tài lộc, vượng phát.

Tiêu chí số ba: Quai cầm chắc chắn và cách nhiệt. Có những mẫu ấm rất đẹp, quai cách điệu mảnh mai nhưng khi rót nước sôi thì nóng bỏng tay. Đây là lỗi thiết kế khiến bộ ấm trà làm quà tri ân khách hàng không được ưu tiên.

Tiêu chí số bốn: Lưới lọc. Hãy ưu tiên loại có lưới lọc hoa mai (lỗ đục trực tiếp trên gốm) hoặc lưới inox đi kèm để khách hàng không bị tắc xác trà khi rót.

Nên mua ấm chén uống trà có hoa văn mang thông điệp may mắn

Để chọn đúng các sản phẩm gắn liền với những ý nghĩa tốt lành này, bạn chú ý một số vấn đề sau: Lựa chọn ấm chén trà loại 6 chén hoặc 8 chén là những con số đại diện cho tài lộc, vượng phát.

Chọn màu men tươi sáng mang ý nghĩa may mắn cát lành. Tìm kiếm các hoa văn mang hình ảnh rồng phượng đại diện cho quyền lực cũng như tài năng, hoa văn mai đào báo hiệu một năm mới rực rỡ sung túc…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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