Nữ NSND được coi là bảo vật của nghệ thuật cải lương, sống một mình trong biệt thự trăm tỷ
GĐXH - NSND Bạch Tuyết là một trong số ít nghệ sĩ cải lương vừa có sự nghiệp biểu diễn nổi bật, vừa theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật.
Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.
NSND Bạch Tuyết được mệnh danh là "cải lương chi bảo" (bảo vật của nghệ thuật cải lương). Bà cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật học đầu tiên chuyên ngành Cải lương VN và góp tên trong danh sách 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng năm 2024 của Forbes.
NSND Bạch Tuyết là một trong số ít nghệ sĩ cải lương vừa có sự nghiệp biểu diễn nổi bật, vừa theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật. Bà là Tiến sĩ Nghệ thuật chuyên ngành cải lương và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2012.
Trong suốt sự nghiệp, bà ghi dấu qua nhiều vai diễn lớn, được đông đảo khán giả yêu mến và nhiều đồng nghiệp gọi bằng danh xưng "cải lương chi bảo" như một sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống.
Cách xử lý ly thủy tinh mới mua để không bị nứt, vỡ khi đựng nước nóngỞ -
GĐXH - Ly thủy tinh bị nứt, vỡ khi đựng nước nóng là hiện tượng sốc nhiệt rất phổ biến. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn những nguyên nhân và mẹo cực kỳ đơn giản, hiệu quả để khắc phục tình trạng này.
Chén bát có 7 điều kiêng kỵ, không tránh kỹ có thể rước họa vào nhàỞ -
GĐXH - Chén bát là vật dụng được sử dụng hằng ngày, nhưng hầu hết chúng ta đều không mấy chú ý tới chiếc bát. Ít ai biết rằng, vật dụng này lại gắn liền với không ít điều kiêng kỵ về phong thủy.
Mẹo tẩy sạch vết ố vàng trên tách trà, cốc sứ bằng nguyên liệu tại nhàỞ -
GĐXH - Sau một thời gian sử dụng, những chiếc ly sứ xuất hiện các vết bẩn, ố vàng, làm mất thẩm mỹ. Hãy đọc bài viết sau để khám phá những mẹo tẩy rửa ly sứ vừa sạch vừa nhanh bằng nguyên liệu sẵn có.
Mẹo đặt bình hoa ở vị trí này giúp tài lộc tự tìm đến, tiền vào như nướcỞ -
GĐXH - Việc bài trí bình hoa đúng phương vị không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt bình hoa chuẩn giúp thu hút vượng khí, chiêu tài đón lộc.
Những tuổi có vận khí tốt và vận khí không tốt tháng 6 âm, cách chiêu tài lộc và giải thị phiỞ -
GĐXH - Đầu tháng 6 âm lịch nhiều nhà lặng lẽ làm một việc giống nhau để chiêu vận khí mới, mang lại không gian sống tốt cho cả nhà mới với tâm thế nhẹ nhàng, tích cực hơn.
Cuộc sống như mơ của nữ người mẫu Việt kết hôn cùng chồng Tây, trong căn hộ 130 tỷ đồng dành cho giới siêu giàu DubaiỞ -
GĐXH - Kết hôn với doanh nhân Luigi Menghini, Kha Mỹ Vân rời xa showbiz, chuyển đến Dubai sinh sống và thường xuyên du lịch khắp thế giới.
Tuổi Tuất muốn đổi vận, hãy trồng ngay loại cây nàyỞ -
GĐXH - Cây xanh là yếu tố phong thủy ảnh hưởng phần nào đến công việc và cuộc sống của người trồng. Do đó, việc chọn cây phong thủy theo tuổi được xem là quan trọng. Bài viết sau đây, sẽ gợi ý một số loài cây thu hút tài lộc cho tuổi Tuất.
Mẹo giúp loại bỏ mảng mốc đen và mùi hôi giăng cao su tủ lạnhỞ -
GĐXH - Dưới đây là những cách tẩy mốc gioăng cao su tủ lạnh đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, giúp loại bỏ mảng mốc đen và mùi hôi khó chịu chỉ sau vài bước.
Kỷ 5 chén trên bàn thờ gia tiên đựng gì và đặt sao cho đúng?Ở -
GĐXH - Quan niệm dân gian cho rằng, đối với vật phẩm thờ cúng đặt trên bàn thờ cần phải đảm bảo tuân thủ theo những nguyên tắc phong thuỷ, tâm linh. Nếu không sẽ dễ bị phạm phải đại kỵ, có thể gây ảnh hưởng cho gia đình.
Nước cúng Phật và gia tiên: Dùng sao cho đúng để không phạm kỵ?Ở -
GĐXH - Trong bài viết dưới đây hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa của mỗi ly nước trên bàn thờ cũng như số lượng ly nước, loại nước để trên bàn thờ chuẩn nhất.