Nữ NSND được coi là bảo vật của nghệ thuật cải lương, sống một mình trong biệt thự trăm tỷ

Nhắc đến NSND Bạch Tuyết, nhiều khán giả nghĩ ngay đến một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam. Hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn kinh điển mà còn được biết đến là nghệ sĩ luôn coi việc học tập và truyền nghề là hành trình kéo dài suốt đời.

NSND Bạch Tuyết được mệnh danh là "cải lương chi bảo" (bảo vật của nghệ thuật cải lương). Bà cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật học đầu tiên chuyên ngành Cải lương VN và góp tên trong danh sách 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng năm 2024 của Forbes.

NSND Bạch Tuyết là một trong số ít nghệ sĩ cải lương vừa có sự nghiệp biểu diễn nổi bật, vừa theo đuổi con đường nghiên cứu học thuật. Bà là Tiến sĩ Nghệ thuật chuyên ngành cải lương và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2012.

Trong suốt sự nghiệp, bà ghi dấu qua nhiều vai diễn lớn, được đông đảo khán giả yêu mến và nhiều đồng nghiệp gọi bằng danh xưng "cải lương chi bảo" như một sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống.

Hiện nay, trong khi con trai của NSND Bạch Tuyết đã định cư tại Mỹ, có cuộc sống ổn định cùng gia đình riêng thì nữ nghệ sĩ lựa chọn sống một mình tại Việt Nam.

Không gian sống của bà là căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 1200m2 ở Thủ Đức, TP.HCM. Căn nhà được xây dựng theo phong cách gần gũi thiên nhiên với nhiều cây xanh, hồ bơi và khuôn viên rộng rãi.

Giá trị của bất động sản này được ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Biệt thự đồ sộ có giá trị lên đến hàng trăm tỷ của NSND Bạch Tuyết ở TP.HCM

Không gian đầy tính nghệ thuật.

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