Văn Mai Hương từng khủng hoảng, trở lại mạnh mẽ thành 'Đại minh tinh' âm nhạc và điện ảnh
GĐXH - Văn Mai Hương nổi tiếng từ năm 16 tuổi, thành công đến sớm không chỉ mang theo cơ hội mà còn kéo theo áp lực, hoang mang.
Ca sĩ Văn Mai Hương gây sốt dù lần đầu chạm ngõ điện ảnh
Ca sĩ Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, quê gốc ở Quảng Trị. Cô sớm được công chúng biết đến khi là Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2010, ở tuổi 16. Sau cuộc thi, Văn Mai Hương nhanh chóng tạo dựng lợi thế riêng và từng bước khẳng định tên tuổi trên thị trường nhạc Việt. Năm 2011, cô ra mắt loạt ca khúc như “Nếu như anh đến”, “Chuyện tình nàng thơ”… và đều đạt được sức lan tỏa mạnh mẽ.
Năm 2023, Văn Mai Hương được xem là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nhất Vpop. Cô liên tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Sau dấu ấn của “Mưa tháng sáu” và “Đại minh tinh”, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành album "Minh Tinh - The Actress" sau thời gian dài ấp ủ. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, Văn Mai Hương giành nhiều hạng mục quan trọng như Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nữ ca sĩ của năm và lọt Top 10 ca khúc được yêu thích...
Trong bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" thống trị doanh thu phòng vé mùa phim Tết 2026, Văn Mai Hương có lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn nặng tâm lý, cô đã gây bất ngờ khi thể hiện tròn trịa những cung bậc nội tâm phức tạp, biết tiết chế và không sa vào lối diễn cường điệu.
Trong phim, vai Hải Lan của Văn Mai Hương là nhân vật nhiều mâu thuẫn, ghen tuông và bùng nổ cảm xúc. Lối diễn xuất bằng ánh mắt và biểu cảm giúp Văn Mai Hương thể hiện trọn vẹn những phân đoạn cao trào. Không chỉ được khen là điểm sáng của phim, cô còn tạo "trend" trên TikTok với câu thoại "bờ - lốc" khi đang livestream gây sốt, góp phần giúp bộ phim dẫn đầu phòng vé Tết 2026.
Văn Mai Hương thành công năm 16 tuổi, từng rơi vào khủng hoảng
Trong chương trình "Studio 3" vừa được phát sóng, ca sĩ Văn Mai Hương đã có dịp trải lòng, đi qua ký ức, âm nhạc, những lần vấp ngã, các mối quan hệ quan trọng và điểm tựa gia đình. Ở đó, khán giả thấy một Văn Mai Hương vừa rực rỡ trên sân khấu, vừa rất đời thường trong những câu chuyện phía sau ánh đèn.
Năm 2010, khi Văn Mai Hương của tuổi 16 cô bước ra từ Vietnam Idol và trở thành một trong những gương mặt trẻ gây chú ý nhất của nhạc Việt. Khi ấy, cô là một giọng hát nhiều nội lực, một cá tính còn rất trẻ và cũng là cái tên gắn với danh xưng "Á quân mạnh nhất lịch sử" trong lòng nhiều khán giả.
Theo Văn Mai Hương, đó là quãng thời gian của niềm vui, sự háo hức, nhưng cũng có cả những va đập đầu đời. Từ một cô gái 16 tuổi bước vào môi trường giải trí, Văn Mai Hương phải học cách đứng trên sân khấu, học cách đối diện với kỳ vọng và cả những cảm xúc rất thật của một người trẻ khi chiến thắng hay thất bại đều đến quá sớm.
Thành công đến sớm không chỉ mang theo cơ hội mà còn kéo theo áp lực, sự hoang mang và cảm giác mất phương hướng. Văn Mai Hương chia sẻ, giai đoạn năm 2014, khi cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì rơi vào khủng hoảng. Đó là thời điểm nữ ca sĩ phải đối diện với áp lực của sự nổi tiếng quá sớm, những đổ vỡ cá nhân và sự loay hoay trong chính lựa chọn của mình.
Từ những khoảng tối ấy, Văn Mai Hương không trở lại bằng hình ảnh của một người chưa từng tổn thương. Cô trở lại bằng sự trưởng thành hơn, biết lắng nghe bản thân hơn và cũng biết chấp nhận rằng đôi khi, để đi tiếp, con người cần dừng lại đủ lâu để hiểu mình thật sự cần điều gì. Cho đến thời điểm hiện tại, từ "Đại minh tinh" trong âm nhạc đến một gương mặt mới của điện ảnh, Văn Mai Hương đang cho thấy hình ảnh của một nghệ sĩ đa năng.
