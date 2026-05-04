Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghề
GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phim "Ngược đường ngược nắng", vì Hoàng chưa thay ổ khoá nên Quỳnh ngang nhiên vào được nhà mà không báo trước. Hoàng trở về nhà thấy vợ cũ ngồi ở thềm nhà cũng khá là bất ngờ. Quỳnh tuyên bố trở về để đòi quyền lợi.
Đang đứng phân bua thì Xuân xuất hiện thay anh trai đuổi thẳng cổ chị dâu cũ. "Tôi đứng ở đây, tôi xem chị đòi mục đích đến bao giờ, chị phá anh tôi, phá nhà tôi đến bao giờ nữa... Anh không định đuổi bà ta đi thật đúng không? Anh đợi chủ nợ đến nhà phá nốt cái ban thờ bố mẹ nữa à?".
Trong khi đó, cán bộ xã đến nói chuyện với Mai về việc làm du lịch làng nghề tại địa phương. Mai cho rằng se hương bằng tay chính là linh hồn của nghề. Giờ làng ai cũng se bằng máy nên nếu như có một gian se tay thì sẽ trở thành điểm đặc sắc nhất.
Mai đã lên kế hoạch thực hiện mô hình du lịch trải nghiệm tại nhà, du khách đến tự tay se hương, rồi tự tay viết thư pháp lên hộp. Ý tưởng này đã được ông Phúc ủng hộ và cũng nằm trong chiến lược phát triển của xã.
Gia đình bà Diện làm đầu mối để các hộ đăng ký tham gia gian trưng bày. Bà Diện vui ra mặt khi có được nhiệm vụ quan trọng này.
"Nhà mình đầu tư kinh phí, ủng hộ chính sách của xã nên mọi người tôn trọng ý kiến nhà mình lắm. Đây là việc hệ trọng liên quan đến thể diện của làng mình, con với anh Trực không thể qua loa được ạ", bà Diện nói với mẹ chồng.
Cụ Chính rất hài lòng với hành động của vợ chồng con trai. Bà dặn con dâu gìn giữ và quảng bá nghề nghiệp do cha ông truyền lại là một việc làm rất có ý nghĩa... Đúng lúc này, cụ Chính lại nhắc đến chuyện tay nghề thợ trong làng không ai qua được nhà Phúc, khiến bà Diện tỏ ra khó chịu.
Ở diễn biến khác trong tập phim, dì Tính của Mai đã tìm gặp Trung để hỏi chuyện. "Ba mươi sáu kế là chọn cách chuồn. Cậu về nói với mẹ cậu nhé, trong ngày hôm nay mà không ra đây để nói chuyện với tôi thì tôi gọi đấy là hèn đấy. Mẹ cậu gạt anh tôi ra khỏi danh sách, cả làng cả xã này đều biết", dì Tính bức xúc nói.
Tập 21 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 4/5 trên VTV1.
