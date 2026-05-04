Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Bộ phim "Bước chân vào đời" đang đi đến chặng cuối, khán giả hồi hộp đón chờ cái kết của từng nhân vật. Tâm điểm chú ý là mối tình của Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) và liệu rằng bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) sẽ chấp nhận Thương...

Trong trích đoạn giới thiệu những tập cuối phim "Bước chân vào đời" đã hé lộ những bất ngờ. Bà Hạnh (NSND Lan Hương) phải nằm viện, Thương ở bên chăm sóc bởi bà Hạnh không chỉ là hiệu trưởng mà còn là người sẻ chia, giúp đỡ Thương rất nhiều.

Bà Dung vào thăm chị dâu, đã chạm mặt Thương. Sau đó, bà Dung đã chủ động ra ngoài hành lang bệnh viện để nói chuyện riêng với Thương.

Bà Dung gặp lại Thương khi cô đang ở bệnh viện chăm sóc bà Hạnh. Ảnh VTV

Bà Dung cảm ơn Thương vì đã hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ như bà, đồng thời cảm ơn Thương vì đã giúp Quân hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn. "Giá như lúc đấy bác chậm lại một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này" - bà Dung hối hận nói.



Đáng chú ý, bà Dung tuy có hơi e ngại nhưng đã chủ động ngỏ lời trước: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ như thế nào?".

Bà Dung đã mở lòng, chủ động nói chuyện với Thương. Ảnh VTV

Trước đó, một lần bà Dung tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Thương và Quân, sau khi hai người đã chia tay. Lần đó, bà Dung "sốc" đến rơi nước mắt. Hoá ra lâu nay bà quy chụp Thương, nghĩ sai về cô.

Sự thật là Thương rất đồng cảm và hiểu nỗi lòng của một người mẹ như bà, không chỉ vậy, Thương còn khuyên Quân nên sống tốt thì mới xứng đáng với "sự hy sinh" hai đứa phải chia tay.

Bà Dung từng bật khóc khi chứng kiến Quân nói chuyện với Thương. Ảnh VTV

Tập 31 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 4/5 trên VTV3.

