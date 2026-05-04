Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) chấp nhận Thương (Quỳnh Kool)?

Thứ hai, 09:52 04/05/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Dung đã thay đổi cách nhìn về Thương, chủ động hỏi han về chuyện tình cảm giữa Thương và Quân.

Bộ phim "Bước chân vào đời" đang đi đến chặng cuối, khán giả hồi hộp đón chờ cái kết của từng nhân vật. Tâm điểm chú ý là mối tình của Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) và liệu rằng bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) sẽ chấp nhận Thương...

Trong trích đoạn giới thiệu những tập cuối phim "Bước chân vào đời" đã hé lộ những bất ngờ. Bà Hạnh (NSND Lan Hương) phải nằm viện, Thương ở bên chăm sóc bởi bà Hạnh không chỉ là hiệu trưởng mà còn là người sẻ chia, giúp đỡ Thương rất nhiều. 

Bà Dung vào thăm chị dâu, đã chạm mặt Thương. Sau đó, bà Dung đã chủ động ra ngoài hành lang bệnh viện để nói chuyện riêng với Thương.

Bà Dung và Thương: Liệu Quỳnh Kool có trở thành con dâu Trong Bước chân vào đời? - Ảnh 1.

Bà Dung gặp lại Thương khi cô đang ở bệnh viện chăm sóc bà Hạnh. Ảnh VTV

Bà Dung cảm ơn Thương vì đã hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ như bà, đồng thời cảm ơn Thương vì đã giúp Quân hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn. "Giá như lúc đấy bác chậm lại một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này" - bà Dung hối hận nói.

Đáng chú ý, bà Dung tuy có hơi e ngại nhưng đã chủ động ngỏ lời trước: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ như thế nào?".

Bà Dung và Thương: Liệu Quỳnh Kool có trở thành con dâu Trong Bước chân vào đời? - Ảnh 2.

Bà Dung đã mở lòng, chủ động nói chuyện với Thương. Ảnh VTV

Trước đó, một lần bà Dung tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Thương và Quân, sau khi hai người đã chia tay. Lần đó, bà Dung "sốc" đến rơi nước mắt. Hoá ra lâu nay bà quy chụp Thương, nghĩ sai về cô. 

Sự thật là Thương rất đồng cảm và hiểu nỗi lòng của một người mẹ như bà, không chỉ vậy, Thương còn khuyên Quân nên sống tốt thì mới xứng đáng với "sự hy sinh" hai đứa phải chia tay.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 3.

Bà Dung từng bật khóc khi chứng kiến Quân nói chuyện với Thương. Ảnh VTV

Tập 31 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 4/5 trên VTV3.

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ "đổi tình lấy tiền"Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

GĐXH - Vì muốn giúp em gái nên Thương đành tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, tại đây cô gặp kẻ xấu khi hắn ta đòi cô đổi tình lấy tiền.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân "nàng thơ trăm tỷ" của điện ảnh ViệtHoa hậu Đoàn Thiên Ân 'nàng thơ trăm tỷ' của điện ảnh Việt

GĐXH - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân dù mới bén duyên với nghề diễn chưa lâu nhưng đã góp mặt trong 2 bộ phim đạt doanh thu 100 tỷ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân 'nàng thơ trăm tỷ' của điện ảnh Việt

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân 'nàng thơ trăm tỷ' của điện ảnh Việt

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Bảo Hân 'Về nhà đi con' bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mẹ

Bảo Hân 'Về nhà đi con' bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mẹ

'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui

'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui

Cùng chuyên mục

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mới

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kết hợp Rap và hát Then trong MV mới

Xem - nghe - đọc - 26 phút trước

GĐXH - MV "Cùng em tìm về giọt nước đầu nguồn" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp Rap và hát Then của người Tày, Nùng. MV là lời tri ân quá khứ, vừa là nhịp cầu nối liền văn hóa vùng cao với hơi thở đương đại.

Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghề

Bà Diện cố tình gạt gia đình Mai khỏi danh sách tham gia gian hàng làng nghề

Xem - nghe - đọc - 32 phút trước

GĐXH - Bà Diện được giao làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian hàng làng nghề, tuy nhiên gia đình Mai lại bị gạt ra khỏi danh sách.

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Trước khi là bạn trai Ngọc Trinh, siêu mẫu này có dàn người yêu là hoa hậu, diễn viên nổi tiếng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lê Xuân Tiền đều để lại ấn tượng đẹp với những câu chuyện tình đủ hài hước lẫn cảm động, qua màn hóa thân đôi lứa xứng đôi bên các người đẹp đình đám.

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Vì muốn giúp em gái nên Thương đành tìm đến chỗ cho vay nặng lãi, tại đây cô gặp kẻ xấu khi hắn ta đòi cô đổi tình lấy tiền.

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim dịp nghỉ lễ 30/4-1/5?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Thiếu gia tập đoàn ấn tượng với Hoa hậu Vi Minh trong lần đầu gặp gỡ

Thiếu gia tập đoàn ấn tượng với Hoa hậu Vi Minh trong lần đầu gặp gỡ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Cuộc gặp gỡ giữa Hải Đăng với Hoa hậu Vi Minh hé lộ trước đây cả hai đã từng gặp nhau, chia sẻ nhiều điều.

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.

Sắp có phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Sắp có phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Điện ảnh Công an Nhân dân hợp tác với đạo diễn Hàm Trần thực hiện dự án phim "Nữ biệt động Sài Gòn".

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Quỳnh Mai quyết định rút toàn bộ ê-kíp đang hỗ trợ Hoa hậu Vi Minh nhằm gây thêm sức ép.

Dịp lễ 30/4 khám phá sắc màu vùng cao, làm tranh Đông Hồ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dịp lễ 30/4 khám phá sắc màu vùng cao, làm tranh Đông Hồ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 30/4 đến 3/5/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để du khách trải nghiệm, khám phá.

Xem nhiều

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Hoa hậu Vi Minh ngỡ ngàng khi được thiếu gia tập đoàn về tận bản theo đuổi

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Đăng mà không hề được thông báo trước.

Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệp

Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệp

Xem - nghe - đọc
Trang bất an vì vợ cũ của Dũng dọa kiện

Trang bất an vì vợ cũ của Dũng dọa kiện

Xem - nghe - đọc
Mãn nhãn màn diễu binh của các lực lượng Công an, Quân đội tại concert Âm vang Tổ quốc

Mãn nhãn màn diễu binh của các lực lượng Công an, Quân đội tại concert Âm vang Tổ quốc

Xem - nghe - đọc
Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top