Hoa hậu Đoàn Thiên Ân 'nàng thơ trăm tỷ' của điện ảnh Việt

Đoàn Thiên Ân sinh năm 1999 tại Long An, từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2022 và lọt Top 20 Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Sau nhiệm kỳ, cô vẫn duy trì sức hút khi xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn, tham gia chương trình truyền hình thực tế và tích cực với các dự án cộng đồng.

Khác với vẻ mộc mạc trong phim, ngoài đời Đoàn Thiên Ân sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng. Cô vừa được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Hoa hậu Hòa bình 2022 Đoàn Thiên Ân.

Dù đạt được nhiều thành tích trên các đấu trường nhan sắc, Hoa hậu Thiên Ân khẳng định diễn xuất mới là đam mê từ nhỏ. Thời còn học cấp 3, cô từng là đội trưởng đội kịch của trường, tham gia dàn dựng nhiều vở diễn về an toàn giao thông. Thiên Ân từng tự mình đi thử vai để giành được những cơ hội đầu tiên, như vai Bảy Loan trong "Công tử Bạc Liêu" hay vai diễn trong "Nụ hôn bạc tỷ".

Đối với cô, điện ảnh là không gian để thỏa sức sáng tạo và hiện thực hóa trí tưởng tượng không giới hạn của bản thân.

Đoàn Thiên Ân sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng.

Chia sẻ trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Hoa hậu Thiên Ân đã cho thấy một cô gái trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và đầy quyết tâm trên con đường mình đã chọn. Dù chỉ mới bén duyên với nghề diễn chưa lâu nhưng Thiên Ân đã sở hữu 2 bộ phim đạt doanh thu 100 tỷ một thành tích không dễ đạt được ngay cả với những diễn viên chuyên nghiệp.

Đặc biệt, bộ phim "Hẹn em ngày nhật thực" ra mắt năm 2026 đã nhanh chóng đạt được cột mốc này chỉ sau 10 ngày khởi chiếu chính thức. Với Thiên Ân, đây là một thành công ngoài mong đợi, bởi ban đầu cô từng lo lắng kịch bản với bối cảnh lãng mạn pha chút trầm buồn sẽ khó tiếp cận người xem.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong Chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Theo chia sẻ của Thiên Ân, để hóa thân trọn vẹn vào hình tượng nữ tu những năm 90, cô xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn trên phim. Quyết định này không dễ dàng với một hoa hậu, nhưng cô hiểu đó là điều cần thiết để lột tả được hết vẻ đẹp thuần khiết của nhân vật.



Về quan điểm làm nghề, nàng hậu cho rằng, điều quan trọng nhất không phải là tiền bạc hay danh tiếng mà là việc giữ vững bản sắc cá nhân, không đánh mất chính mình. "Tiền bạc có thể kiếm được bằng nhiều cách, nhưng nếu giữ được 'ngọn lửa' nghề nó sẽ luôn thôi thúc mình tạo ra những sản phẩm tốt cho bản thân và cộng đồng".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực".

Thiên Ân tự nhận mình là một người vui tính, thẳng thắn nhưng cũng có những khuyết điểm như nóng tính và đôi khi hấp tấp khi xử lý sự cố. Dù rất dễ tha thứ nhưng cô luôn đặt ra những giới hạn rõ ràng trong các mối quan hệ và không cho phép bất kỳ ai bước quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

Sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục được thấy một khía cạnh khác của Hoa hậu Thiên Ân khi cô thử sức với thể loại trinh thám pha lẫn kinh dị và hài hước vào cuối năm nay. Đây được dự báo là một vai diễn mang tính thử thách cực cao, đòi hỏi khả năng biến hóa tâm lý phức tạp.

Tuấn Cry và ký ức tuổi thơ mồ côi cha, mẹ thường xuyên đi làm ăn xa GĐXH - Từ một hiện tượng mạng gắn liền với các bản nhạc chế, Tuấn Cry hiện được đông đảo khán giả biết đến sau thành công từ MV "Bắc Bling".