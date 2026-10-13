Nữ diễn viên Việt vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới có nhan sắc ra sao ở đời thực?

Sau nhiều năm được công chúng yêu mến, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được hình ảnh đẹp theo cách của mình: giản dị, khỏe khoắn và tự nhiên. Việc nhận được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới lần này cũng là dịp để nhan sắc của “ngọc nữ màn ảnh Việt” một lần nữa được chú ý.