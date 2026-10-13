Nữ diễn viên Việt vừa lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới có nhan sắc ra sao ở đời thực?

Tóc Tiên lại khiến fan 'dậy sóng'Đẹp -
GĐXH - Tóc Tiên lại khiến fan dậy sóng với bộ ảnh diện nội y gợi cảm. Hình thể săn chắc và phong cách táo bạo của nữ ca sĩ gây tranh cãi.
Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ". Cô được chú ý qua các phim: Dốc tình, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet và Mỹ nhân kế. Đặc biệt, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc giúp tên tuổi cô trở nên phổ biến rộng rãi.
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GĐXH - Tóc Tiên lại khiến fan dậy sóng với bộ ảnh diện nội y gợi cảm. Hình thể săn chắc và phong cách táo bạo của nữ ca sĩ gây tranh cãi.
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