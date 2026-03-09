Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trị
GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".
Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong việc ứng dụng công nghệ 3D vào phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt và tạo hình đường nét khuôn mặt, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong lập kế hoạch điều trị, mô phỏng phẫu thuật và cá thể hóa giải pháp cho từng bệnh nhân.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi nhiều nội dung chuyên môn xoay quanh việc ứng dụng công nghệ 3D trong chẩn đoán, lập kế hoạch và thực hiện phẫu thuật. Nhiều tham luận được trình bày như: ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt tại Bệnh viện E; ứng dụng giải phẫu học kết hợp công nghệ trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý khớp thái dương – hàm; ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt; ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt và chỉnh hình hàm mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam…
Các nội dung tham luận tập trung làm rõ vai trò của công nghệ số trong việc nâng cao độ chính xác của chẩn đoán, hỗ trợ mô phỏng phẫu thuật và xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Đây cũng được xem là xu hướng phát triển quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay.
Theo các chuyên gia, công nghệ này giúp mô phỏng chính xác cấu trúc xương hàm, khuôn mặt, từ đó hỗ trợ bác sĩ xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu trước khi can thiệp thực tế.
Trả lời phỏng vấn bên lề hội thảo, TS.BS Võ Tiến Huy (Richard Huy) - Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội cho biết, việc ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và tạo hình khuôn mặt đang ngày càng phổ biến trên thế giới nhờ những hiệu quả rõ rệt mang lại cho cả bác sĩ và bệnh nhân.
Theo TS.BS Võ Tiến Huy, trước hết, công nghệ 3D giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác tình trạng của bệnh nhân.Đồng thời hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật với độ chính xác cao.
Theo BS Huy, trước đây, quá trình lập kế hoạch chủ yếu được thực hiện thủ công trên các mô hình hoặc bản vẽ, nên khó tránh khỏi sai số. Trong khi đó, công nghệ 3D cho phép mô phỏng chi tiết cấu trúc khuôn mặt, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí phẫu thuật và dự đoán kết quả sau mổ.
"Công nghệ này còn đóng vai trò như một hệ thống dẫn đường trong phẫu thuật. Thông qua các máng hướng dẫn và hệ thống định vị, bác sĩ có thể thực hiện các thao tác phẫu thuật theo đúng kế hoạch đã lập trước đó. Nhờ đó, kết quả phẫu thuật được cải thiện đáng kể, đồng thời giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn và tăng mức độ an toàn so với phương pháp truyền thống", TS.BS Võ Tiến Huy cho hay.
Theo TS.BS Võ Tiến Huy, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam là đã có hơn 10 năm ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và tạo hình thẩm mỹ, với hơn 10 năm triển khai. Trong giai đoạn đầu, công nghệ 3D chủ yếu hỗ trợ ở mức mô phỏng và lập kế hoạch sơ bộ. Tuy nhiên, đến nay, hệ thống này đã phát triển toàn diện hơn, cho phép định vị chính xác vùng phẫu thuật và cá thể hóa phương pháp điều trị cho từng bệnh nhân.
Bs Huy cho biết: "Trước đây, phương pháp truyền thống vẫn có thể giải quyết tốt các ca phẫu thuật đơn giản. Tuy nhiên, với những trường hợp phức tạp như mặt lệch, mặt xoắn vặn hay dị tật bẩm sinh, việc kiểm soát toàn bộ cấu trúc phẫu thuật là rất khó. Công nghệ 3D giúp khắc phục những hạn chế này nhờ khả năng mô phỏng và dự đoán kết quả sau phẫu thuật một cách rõ ràng".
Các chuyên gia tại hội thảo cũng nhận định, khoảng cách về công nghệ trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt giữa Việt Nam và thế giới từng khá lớn, song, trong những năm gần đây đã dần được thu hẹp. Nhiều cơ sở y tế trong nước đang từng bước tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng điều trị.
Theo TS.BS Võ Tiến Huy, việc đầu tư vào hệ thống thiết bị, công nghệ hiện đại đòi hỏi chi phí rất lớn. Tuy nhiên, đây là bước đi cần thiết đối với bệnh viện thẩm mỹ nhằm nâng cao chất lượng điều trị và giải quyết những trường hợp bệnh lý phức tạp mà trước đây chưa thể xử lý.
Nhìn về tương lai, các chuyên gia cho rằng công nghệ 3D sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật thẩm mỹ. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) hay công nghệ robot cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ bác sĩ tốt hơn trong việc lập kế hoạch và thực hiện phẫu thuật.
"Trong tương lai gần, AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu từ hàng nghìn ca bệnh trên thế giới, giúp bác sĩ đưa ra phương án điều trị chính xác hơn. Những công nghệ như thực tế ảo hay robot phẫu thuật cũng có thể tham gia vào quá trình phẫu thuật, nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị", TS.BS Võ Tiến Huy nhận định.
Cũng theo ông, cùng với sự phát triển của y học, nhiều trường hợp dị tật hoặc biến dạng khuôn mặt từng được xem là rất khó điều trị trước đây hiện nay đã có thể can thiệp hiệu quả. Trong tương lai, với những tiến bộ tiếp theo của công nghệ và y học, nhiều trường hợp phức tạp hơn nữa có thể sẽ được giải quyết.
