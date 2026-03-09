Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính Salmonella

Liên quan đến vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, ngày 9/3, Sở Y tế TPHCM cho biết kết quả xét nghiệm bước đầu ghi nhận 54,9% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Theo Sở Y tế TPHCM, kết quả này là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh.

Tính đến ngày 6/3, các bệnh viện tại TPHCM và khu vực lân cận đã tiếp nhận 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt cao sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu. Riêng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 104 ca.

Bệnh nhân ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh: BVCC.

Nhờ triển khai quy trình xử trí khẩn cấp và điều trị đúng phác đồ, sẽ đến nay đã có 45 bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Trong số 92 ca từng phải điều trị nội trú, hầu hết hiện có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hoặc nguy kịch.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân 115 đều đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Trước đó, ngay khi ghi nhận các ca nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy 28/51 mẫu phân (chiếm 54,9%) dương tính với vi khuẩn Salmonella – tác nhân thường gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

54,9% mẫu phân của bệnh nhân nghi ngộ độc sau ăn bánh mì dương tính với vi khuẩn Salmonella. Ảnh: SYT.

Theo các chuyên gia y tế, việc xác định sớm vi khuẩn gây bệnh giúp các bệnh viện thống nhất hướng điều trị, tập trung bù nước , điện giải và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu mất nước.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý điều trị tại nhà bằng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền khi xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy kéo dài. Việc bù nước và điện giải đúng cách giúp bệnh nhanh tự giới hạn và hồi phục.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi các ca bệnh còn lại, đồng thời phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự.