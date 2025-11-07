Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa
Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
Ngày 6/11, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, các bác sĩ tại đây đã cứu sống một nữ du khách châu Âu bị nhồi máu cơ tim cấp trong lúc du lịch ở Sa Pa.
Trong chuyến đi, người phụ nữ bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, khó thở, rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau khi sơ cứu tại một cơ sở y tế ở Lào Cai, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy người bệnh có hội chứng vành cấp, tiền sử đặt stent mạch vành, tràn dịch màng phổi trái nhiều, SpO2 chỉ 86%.
Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ hai, biến chứng phù phổi cấp, tràn dịch màng phổi trái, suy tim trên nền stent cũ và COPD.
Ngay lập tức, người bệnh được điều trị tích cực, tiến hành dẫn lưu dịch màng phổi, hỗ trợ hô hấp, giúp SpO2 cải thiện nhanh từ 86% lên 95%. Song song, điều trị tối ưu cho hội chứng vành cấp và suy tim cấp được triển khai đồng bộ.
Dù bệnh nhân không nói được tiếng Anh, các bác sĩ vẫn phối hợp hiệu quả nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đại sứ quán, đảm bảo việc trao đổi, giải thích tình trạng sức khỏe minh bạch, giúp người bệnh và gia đình hoàn toàn yên tâm.
Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai thống nhất chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành. Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau ngực, khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định, vùng cơ tim được cứu sống. Bệnh nhân hồi phục tốt, xuất viện an toàn.
Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay ngay khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân nước ngoài nguy kịch, bệnh viện đã huy động tối đa sức mạnh đa chuyên khoa, phối hợp nhịp nhàng giữa Trung tâm Cấp cứu A9, Viện Tim mạch, Khoa Hồi sức tích cực và các đơn vị liên quan.
HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030Y tế - 4 giờ trước
GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDSY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnhSống khỏe - 2 ngày trước
Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vúSống khỏe - 2 ngày trước
Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...
Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi sốY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".
Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặtY tế - 6 ngày trước
Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.
Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mớiY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyếtY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.
Xuyên đêm nối cẳng chân đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đứt lìa cẳng chân kèm dập nát nhiều phần mềm.
Người dân hào hứng tầm soát sức khỏe hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵSống khỏe - 1 tuần trước
Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Đột quỵ 29/10, rất nhiều người dân Hà Nội đã đến Tượng đài Lý Tự Trọng tham gia chương trình tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.