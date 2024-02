"Nữ hoàng dao kéo xứ Hàn" liên tục được ghép đôi với bạn diễn kém 8 tuổi

Park Min Young và Na In Woo hiện là cặp đôi được yêu thích trong dự án Đi mà lấy chồng tôi. Bộ phim lên sóng vào đầu tháng 1 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người yêu điện ảnh.

Phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên, kể về cuộc sống của cô gái mang tên Kang Ji Won (Park Min Young đóng), một người phụ nữ có số phận đau khổ. Kang Ji Won phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bị chính người chồng của mình sát hại nhưng số phận đã giúp cô trở lại quá khứ, thay đổi vận mệnh của mình.

Park Min Young và Na In Woo trong "Đi mà lấy chồng tôi" (Ảnh: tvN).

Được trở về 10 năm trước và sống thêm lần nữa, cô gái Kang Ji Won tốt bụng và lương thiện quyết tâm thay đổi số phận, khiến những người làm cô tổn thương phải trả giá.

Đặc biệt, khi được sống lại và thay đổi cuộc đời, Kang Ji Won đã đem lòng yêu Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng), một giám đốc tài năng và hết lòng yêu thương nữ chính.

Tương tác giữa Park Min Young và Na In Woo trong Đi mà lấy chồng tôi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Dù ngoài đời, Park Min Young hơn bạn diễn gần chục tuổi nhưng trên màn ảnh, họ rất đẹp đôi và tương tác ăn ý.

Vì vậy, người hâm mộ liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi Đi mà lấy chồng tôi. Mới đây, chia sẻ với tờ Cosmopolitan, Park Min Young và Na In Woo cũng hé lộ những ấn tượng họ dành cho đối phương.

Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên dành cho "đàn chị" Park Min Young, Na In Woo thừa nhận, bạn diễn của anh là một phụ nữ mạnh mẽ, nhỏ nhắn, cuốn hút, xinh đẹp và đáng yêu.

Park Min Young và Na In Woo liên tục được người hâm mộ đẩy thuyền (Ảnh: tvN).

"Trong khoảnh khắc đầu tiên gặp Park Min Young, em đã giao tiếp bằng mắt với chị ấy nhưng chị ấy lại nhìn sang hướng khác", Na In Woo nói. Giải thích về điều này, mỹ nhân nổi tiếng làng giải trí xứ Hàn nói: "Tính tôi hay ngượng. Hơn nữa, tôi e dè vì In Woo từng đóng vai thám tử trên màn ảnh".

Vượt qua giai đoạn ngượng ngùng ban đầu, Park Min Young và Na In Woo dần trở nên thân thiết, thoải mái trò chuyện. Ngoài ra, cặp đôi cũng có những khoảnh khắc hậu trường thân thiết, tự nhiên.

Bộ phim Đi mà lấy chồng tôi đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Park Min Young sau thời gian nghỉ ngơi. Phim khẳng định năng lực diễn xuất của mỹ nhân thế hệ 8X và giúp tên tuổi của cô nóng lại.

Không chỉ có Park Min Young, Na In Woo cũng trở nên nổi tiếng và được yêu thích hơn sau Đi mà lấy chồng tôi. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ Hàn, Park Min Young và Na In Woon đều có mặt trong danh sách những diễn viên truyền hình đáng chú ý nhất tuần nhờ hiệu ứng của bộ phim.

Park Min Young (SN 1986) là nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc công khai thừa nhận chỉnh sửa nhan sắc và khẳng định, việc thay đổi ngoại hình giúp cô tự tin hơn trong công việc.

Park Min Young và Na In Woo được khen đẹp đôi bất chấp khoảng cách 8 tuổi giữa hai người (Ảnh: Cosmopolitan).

Trong nhiều năm, Park Min Young được truyền thông và khán giả Hàn Quốc bình chọn là "nữ hoàng dao kéo" vì sở hữu nhan sắc không tì vết sau khi chỉnh sửa. Tên tuổi của Park Min Young được khẳng định qua loạt dự án như Thư ký Kim sao thế?, Sungkyunkwan Scandal, City Hunter (Thợ săn thành phố)...

Năm 2022 và năm 2023, Park Min Young gặp bê bối đời tư lớn trong sự nghiệp. Chuyện tình cảm giữa cô và bạn trai cũ, đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun, đối mặt với làn sóng chỉ trích, phản đối của khán giả hâm mộ. Khi bạn trai cũ bị điều tra và tạm giam, hình ảnh của Park Min Young cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Na In Woo (SN 1994) từng là thực tập sinh của công ty giải trí CUBE Entertainment - nơi sản sinh ra nhiều nhóm nhạc thần tượng đình đám như (G)I-DLE, BTOB, BEAST, Pentagon.

Anh được đào tạo để trở thành thế hệ thần tượng Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Song, Na In Woo quyết định tạm gác ước mơ làm thần tượng để theo đuổi diễn xuất và ra mắt vào năm 2014 với một vai nhỏ trong Glorious Day .

Sau đó, anh tham gia nhiều dự án ăn khách của Hàn Quốc như Cinderella and Four Knights (Lọ lem và 4 chàng kỵ sĩ), Home for Summer (Tổ ấm ngày hạ), Mystic Pop-up Bar (Quán rượu di động bí ẩn). Tuy nhiên, đây chỉ là những vai phụ.

Năm 2020, nhờ dự án thành công Mr. Queen (Chàng hậu), Na In Woo cuối cùng cũng gây được ấn tượng với vai nam chính. Một năm sau, anh tiếp tục gây tiếng vang với dự án River Where The Moon Rises (Dòng sông đón trăng lên).

Từ một diễn viên vô danh, Na In Woo hiện được xem là ngôi sao mới đáng kỳ vọng của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

