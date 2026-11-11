Cặp song sinh nhà Phương Oanh theo mẹ đi công tác

Hơn 2 năm sinh cặp song sinh, sắc vóc Phương Oanh thay đổi ra sao? GĐXH - Mới đây, Phương Oanh lại khoe khéo sắc vóc trong trang phục thu đông. Sau hơn 2 năm sinh cặp song sinh, nữ diễn viên "Hương vị tình thân" vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ.

Phương Oanh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến công tác có sự đồng hành của hai "đồng nghiệp nhí" là cặp song sinh Jimmy và Jenny. Nữ diễn viên cho biết, đưa các con đi cùng trong những chuyến đi xa luôn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng không ít tình huống dở khóc dở cười. Một bé hiếu động, gần như không thể ngồi yên quá 15 phút, trong khi bé còn lại khá nhạy cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ không vừa ý cũng có thể giận dỗi.

Vẻ ngoài hề hước và đáng yêu của cặp song sinh nhà Phương Oanh.

Bởi vậy, thay vì chỉ tập trung vào công việc, Phương Oanh còn phải dành phần lớn sự chú ý để theo sát, dỗ dành và chăm sóc hai nhóc tỳ. Chuyến công tác vì thế trở nên bận rộn hơn thường lệ, nhưng cũng là dịp để nữ diễn viên có thêm những khoảnh khắc gần gũi, đáng nhớ bên các con.

Thời gian gần đây sau những sóng gió về cuộc sống gia đình, Phương Oanh hiện đã tích cực chia sẻ hình ảnh bản thân và 2 con trên trang cá nhân. Cô quay video cặp song sinh Jimmy - Jenny cùng mẹ vào bếp, đi chơi... Được biết, kể từ khi chào đón cặp song sinh Jimmy và Jenny, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh có nhiều thay đổi. Hai bé không chỉ là niềm hạnh phúc của gia đình mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp.

Phương Oanh và con trai nhỏ.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, cặp song sinh đã trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín hình ảnh con, Phương Oanh khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé. Từ những bữa ăn, giờ vui chơi, những chuyến du lịch cho đến các cột mốc phát triển đầu đời đều được nữ diễn viên lưu giữ và đăng tải, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Jimmy được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài điềm đạm, tình cảm và khá chững chạc so với tuổi. Trong khi đó, cô em gái Jenny lại gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn. Hai bé sở hữu những nét đáng yêu riêng nhưng đều thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ.

Phương Oanh bên 2 con đáng yêu.

Càng lớn, Jimmy và Jenny càng bộc lộ sự lanh lợi, biểu cảm phong phú cùng khả năng tương tác tự nhiên trước ống kính. Mỗi đoạn video hay bộ ảnh được Phương Oanh chia sẻ đều nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Nhiều khán giả nhận xét Jimmy sở hữu phong thái điềm tĩnh, trong khi Jenny lại rất dạn dĩ và thường tạo ra những biểu cảm hài hước khiến người xem thích thú. Sự khác biệt trong tính cách của hai bé càng khiến cặp song sinh trở nên đặc biệt và được yêu mến.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.

Sống trong biệt thự triệu đô, vì sao Phương Oanh vẫn mê bộ bát đĩa đơn giản này? GĐXH - Dù sở hữu căn biệt thự sang trọng, hiện đại ở Hà Nội và rất đầu tư cho không gian bếp, Phương Oanh vẫn dành tình cảm cho những món đồ gia dụng bình dân.



