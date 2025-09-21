Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Ngã rẽ bất ngờ của nữ sinh đạt thủ khoa toàn tỉnh nhưng vẫn trượt đại học hàng đầu GĐXH - Không ai có thể ngờ rằng nữ sinh đạt điểm cao, thủ khoa toàn tỉnh lại bị hàng loạt đại học hàng đầu từ chối.

Nữ sinh thi điểm cao nhưng lại trượt đại học top đầu

Ảnh minh họa





Tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), giấc mơ đại học của một nữ sinh đã đành phải khép lại chỉ vì một sơ suất không đáng có của người cha. Sự việc đã gây chấn động dư luận, trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Được biết, cô bạn này là một học sinh xuất sắc, trong kỳ thi Cao Khảo (kỳ thi đại học của Trung Quốc), cô đã đứng vị trí thứ 138 toàn tỉnh. Với kết quả này, nữ sinh đã chắc chắn có một suất tại các trường đại học danh tiếng. Trước đó, với mong muốn con gái được học tập tại một trong những trường đại học top đầu thuộc nhóm 985, người cha dự kiến định hướng cho con vào Đại học Chiết Giang, Đại học Vũ Hán hoặc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa.

Tuy nhiên, chỉ vì một sai lầm nhỏ của cha trong quá trình khai báo nguyện vọng, cô đành ngậm ngùi tạm dừng lại con đường học tập của mình. Theo đó, ông đặt nguyện vọng trường Đại học Giao thông Bắc Kinh lên nguyện vọng thứ 2. Vốn dĩ, trường Đại học Giao thông Bắc Kinh chỉ là nguyện vọng "dự phòng" nếu chẳng may trượt các nguyện vọng đầu của nữ sinh. Mà theo nguyên tắc, đã là nguyện vọng "dự phòng" thì phải sắp xếp nó ở phía cuối trong danh sách nguyện vọng. Đằng này, người cha lại để lên vị trí thứ 2.

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, vì một số lý do mà cô bạn này trượt nguyện vọng 1, song lại đỗ nguyện vọng 2. Nhưng khi biết mình đỗ nguyện vọng 2, nữ sinh lại chỉ muốn bật khóc vì nguyện vọng 2 là trường Đại học Giao thông Bắc Kinh, chứ không phải Đại học Chiết Giang, Đại học Vũ Hán hay Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa như đã dự tính. Đáng nói, với kết quả của mình, cô gái hoàn toàn có đủ khả năng để trúng tuyển vào các trường đã nêu trên.

Điều này đã khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thi lại. Đối mặt với thực tế phũ phàng, cô gái trẻ không khỏi đau đớn tột cùng, còn người cha thì luôn tự trách mình.

Sai lầm thường xuyên được cảnh báo nhưng vẫn nhiều người mắc

Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng. Khi chọn nguyện vọng đại học, bạn cần xác định rõ ngành nghề yêu thích và khả năng của bản thân. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin về các trường và chương trình đào tạo để đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Cân nhắc về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp cũng như chất lượng giáo dục của ngành học là điều cần thiết.

Đồng thời, đừng quên suy nghĩ về khía cạnh như: tài chính, môi trường học tập... của trường đại học, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập và cuộc sống của bạn trong tương lai. Một lời khuyên nữa là hãy tham khảo ý kiến từ người thân, thầy cô hoặc các chuyên gia tư vấn để có cái nhìn đa chiều.

Cuối cùng, hãy lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ từ sớm để không phải vội vã hay chịu áp lực khi hạn chót nộp hồ sơ đến gần. Sĩ tử cần thường xuyên kiểm tra xem nguyện vọng mình đăng ký đã đúng so với mục tiêu ban đầu hay chưa để tránh rơi vào trường hợp tương tự giống nữ sinh trên.

Việc lựa chọn nguyện vọng đại học là một quyết định quan trọng vì nó ảnh hưởng đến nghề nghiệp tương lai và sự phát triển cá nhân. Một lựa chọn thông minh và phù hợp với khả năng cũng như sở thích có thể mở ra nhiều cơ hội để bạn theo đuổi niềm đam mê và phát triển khả năng của bản thân. Ngược lại, một lựa chọn ngành học không phù hợp có thể khiến các bạn học sinh cảm thấy chán nản, từ đó lãng phí thời gian và tiền bạc, thậm chí là sự hài lòng trong công việc tương lai cũng không cao.