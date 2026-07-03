Nữ Tiến sĩ quê Nghệ An gây chú ý với dấu mốc 20 năm ca hát, tiết lộ người đặc biệt ủng hộ cả vật chất và tinh thần

Mới đây, ca sĩ - Tiến sĩ Khánh Ly tổ chức họp báo công bố liveshow "Khát vọng tình yêu" đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật diễn ra ngày 24/7 tới tại Hà Nội. Góp mặt tại sự kiện có Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quang Thọ, NSND Quang Vinh, NSƯT Tố Nga, ca sĩ Minh Chuyên...

TS Khánh Ly cho, biết sở dĩ phải sau 20 năm làm nghề cô mới có liveshow đầu tiên là vì trước đó mải học tập, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng như công việc giảng dạy khá bận rộn. "Tôi cũng thấy chưa đủ tự tin bởi tổ chức một liveshow cần chỉn chu về mặt chuyên môn. Yếu tố kinh tế là một phần quyết định vì làm liveshow phải tốn vài tỷ mà không phải nghệ sĩ nào cũng có số tiền đó", cô nói.

Khi được hỏi về tin đồn là ca sĩ đại gia (sở hữu nhà vườn 25.000m2), Khánh Ly thẳng thắn cho biết bất động sản cô có từ lâu rồi và cũng không dễ dàng. Cô nói: "Tôi trân trọng điều đó nhưng cũng rất chăm chỉ làm việc cho sự nghiệp tốt hơn chứ không dựa vào tài sản để ỷ lại". Nữ ca sĩ cho biết ông xã dù không thích vợ diễn nhiều nhưng luôn ủng hộ về tinh thần và vật chất khi vợ làm liveshow này.

Kỷ niệm chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly thực hiện liveshow nghệ thuật “Khát vọng tình yêu” với sự tham gia của: Tăng Duy Tân, Minh Chuyên, Lê Anh Dũng, Khắc Hòa…

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của liveshow là sự xuất hiện của nhiều ca khúc Nga nổi tiếng như: Đôi bờ, Volga xinh đẹp, Giờ này anh ở đâu, Chiều hải cảng, Triệu đóa hồng… Đối với Khánh Ly, đây không chỉ là lựa chọn nghệ thuật mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với cố GS.NSND Nguyễn Trung Kiên và GS.NGND Trần Thu Hà - hai người thầy đã dìu dắt cô trong học tập, nghiên cứu và biểu diễn.

Trong gần 5 năm thực hiện luận án tiến sĩ liên quan đến thanh nhạc Nga, nữ ca sĩ đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu, giáo trình về thanh nhạc và các tác phẩm âm nhạc Nga. Quá trình ấy giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình được gửi gắm trong các tác phẩm âm nhạc của xứ sở bạch dương.

Đồng hành cùng Khánh Ly trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp là những nghệ sĩ tên tuổi và những người bạn nghề thân thiết đã gắn bó với cô trong nhiều giai đoạn khác nhau, trong đó có NSND Quang Thọ.

NSND Quang Thọ chia sẻ tại họp báo: "Tôi đã chứng kiến Khánh Ly trưởng thành từ những năm đầu bước vào Nhạc viện Hà Nội, khi đó còn chưa mang tên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã thấy đây là một cô học trò rất nỗ lực trong học tập. Đặc biệt, những năm Khánh Ly được Giáo sư, NSND Nguyễn Trung Kiên dìu dắt, thầy Trung Kiên rất yêu quý cô học trò của mình và tôi cũng cảm nhận điều đó hoàn toàn xứng đáng, bởi Khánh Ly rất chăm chỉ.

NSND Quang Thọ sẽ biểu diễn trong liveshow của Khánh Ly.

Đáp lại sự chăm chỉ ấy là sự trưởng thành trong nghề. Phong cách hát của Khánh Ly ngày càng đa dạng, từ những làn điệu dân ca mềm mại, uyển chuyển đến các tác phẩm kinh điển của âm nhạc Nga. Những tác phẩm ấy đều được thầy Trung Kiên dày công truyền dạy. Bản thân tôi cũng từng được thầy hướng dẫn các tác phẩm Nga nên tôi hiểu sự công phu trong quá trình học tập đó. Điều tôi càng trân trọng hơn là sau khi tốt nghiệp đại học rồi học tiếp sau đại học, Khánh Ly vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu để trở thành Tiến sĩ âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đó là một hành trình không hề dễ dàng, nhất là với một người phụ nữ đã có gia đình và con nhỏ.

Theo tôi, ngoài giọng hát, Khánh Ly còn có tinh thần học tập và ý chí vươn lên rất đáng quý. Em đã dành rất nhiều tâm sức cho cả việc học lẫn hoạt động biểu diễn. Chính vì vậy, dù tuổi không còn trẻ, tôi vẫn rất sẵn lòng góp tiếng hát của mình với tinh thần của một người nghệ sĩ luôn yêu nghề, để cùng Khánh Ly làm nên một chương trình mà em đã ấp ủ và vun đắp trong suốt nhiều năm".

Khánh Ly chia sẻ về dấu mốc 20 năm ca hát. Video: Ngọc Mai

Nguyễn Khánh Ly là Tiến sĩ âm nhạc, hiện công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với vai trò giảng viên thanh nhạc. Cô từng giành Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, Giải Ba Sao Mai 2011 (dòng thính phòng)... Trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu mến như các album: Miền xa thẳm, Mùa lá đi qua, Lời ru nguồn cội,... cùng các MV: Mùa đông không lạnh, Khúc ru, Khúc mùa xuân, Có Đảng sáng soi, Ly, Hà Nội ngày tháng cũ, Còn mãi với non sông,… Liveshow "Khát vọng tình yêu" không đơn thuần là đêm tổng kết hành trình nghệ thuật của một ca sĩ sau 2 thập kỷ ca hát mà được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với 3 chương lớn - Chương I: Ký ức dòng sông; Chương II: Chiến tranh và hòa bình; Chương III: Khát vọng tình yêu. Liveshow sẽ diễn ra vào lúc tối 24/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).



