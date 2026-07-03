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NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý

Thứ sáu, 16:59 03/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ngẫu hứng biểu diễn một tiết mục văn nghệ trước khán giả, NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho "con gái" xinh như hoa hậu gây chú ý.

NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý - Ảnh 1.Quang Tèo: 'Không có show nhưng để vợ vui, tôi ra ghế đá ngồi cho hết giờ'

Quang Tèo hóm hỉnh tiết lộ đi diễn nhiều đến mức phải xin phép vợ để được ở nhà; lần hiếm hoi không có show, anh phải ra ghế đá ngồi cho hết giờ để vợ không lo lắng.

Mới đây xuất hiện hình ảnh NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) bên một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Điều đáng nói, nam nghệ sĩ không ngần ngại giới thiệu đây là "con gái cưng" của mình khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bán tín bán nghi. Bởi lẽ trong suốt hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, thông tin về gia đình nhỏ của người nghệ sĩ này luôn được anh giữ kín trước truyền thông.

NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý - Ảnh 1.

Quang Tèo và "người bạn vàng" của mình.

Tuy nhiên, cô gái xinh đẹp ấy chính là nữ diễn viên trẻ kết hợp cùng anh trong một tiểu phẩm hài kịch kén rể đặc sắc. Được biết, tiểu phẩm này là món quà tinh thần đặc biệt mà nghệ sĩ Quang Tèo tặng người bạn thân thiết của mình.

Góc khuất hôn nhân của Quang Tèo

Cũng tại chương trình này, khi được hỏi về việc hình tượng gã nông dân gắn liền với chiếc điếu cày từ trên phim ra đời thực, nghệ sĩ Quang Tèo thẳng thắn thừa nhận mình là một người "nghiện" điếu cày chứ không chỉ là diễn. Nam nghệ sĩ dí dỏm chia sẻ, chiếc điếu cày giống như người bạn tri kỷ, giúp anh giải tỏa áp lực sau những giờ quay phim mệt mỏi, dẫu đôi lúc cũng bị bà xã cằn nhằn vì mùi khói ám vào quần áo.

NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý - Ảnh 2.

Tiết mục trên sân khấu của Quang Tèo và "con gái".

Nhắc về người vợ tào khang, ánh mắt của người nghệ sĩ đa tài bỗng chùng xuống, đầy vẻ biết ơn và trân trọng. Đằng sau ánh hào quang của một "đại gia" trên màn ảnh với nhà lầu, xe hơi, ít ai biết rằng vợ chồng nghệ sĩ Quang Tèo từng phải trải qua 13 năm ròng rã, kiên trì đi tìm con trong nước mắt.

Anh nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian áp lực từ họ hàng, làng xóm, khi hai vợ chồng dắt díu nhau đi khắp các bệnh viện, ai mách thuốc gì cũng thử. Suốt hơn một thập kỷ ấy, người vợ kém anh 12 tuổi đã phải chịu bao tủi hờn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự kiên trì và tình yêu son sắt của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng quả ngọt vào năm 2003, khi cặp song sinh một trai, một gái chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả dòng họ.

NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý - Ảnh 3.

Hình ảnh chân chất của NSƯT Quang Tèo.

"Vợ tôi không phải là người làm nghệ thuật, cô ấy là người phụ nữ thuần túy của gia đình. Khi tôi đi diễn biền biệt, một mình cô ấy ở nhà vừa chăm lo cho bố mẹ chồng, vừa nuôi dạy hai con khôn lớn. Nếu không có sự hy sinh thầm lặng của vợ, sẽ không có một Quang Tèo thăng hoa trên sân khấu như ngày hôm nay", NSƯT Quang Tèo trải lòng.

Quang Tèo chăm chỉ miệt mài chạy show ở tuổi trung niên

Ở tuổi lục tuần, khi các con đã khôn lớn và trưởng thành, nghệ sĩ Quang Tèo vẫn miệt mài chạy show từ Nam ra Bắc. Anh bảo, bản thân là người "thèm" ánh đèn sân khấu, thèm tiếng vỗ tay của khán giả nên cứ nơi nào mời, dù là sự kiện doanh nghiệp lớn hay sân khấu làng quê, anh đều cháy hết mình.

Sự chuyên nghiệp, chỉn chu trong từng nét diễn của anh không chỉ đem lại tiếng cười, mà còn mang đến những phút giây lắng đọng về tình cảm gia đình – điều mà người nghệ sĩ này luôn trân trọng và gìn giữ suốt cuộc đời.

Quang Tèo được khán giả yêu mến bởi sự gần gũi. Anh từng chia sẻ: "Tôi có lỡ lộn đường vào nhà bất cứ ai ở ngoài Bắc này, người ta cũng sẵn sàng mổ gà, làm cơm tiếp ngay kể cả vùng sâu xa như Điện Biên chẳng hạn".

NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý - Ảnh 4.

Ở tuổi hưu nhưng NSƯT Quang Tèo vẫn tích cực với công việc đi diễn.

Không khoe biệt thự, nhà lầu, xe sang, vị "đại gia chân đất" thường "flex" được khán giả yêu mến như nào mỗi năm thêm 1 tuổi nghề. Căn biệt thự tại Thạch Thất, NSƯT Quang Tèo được khán giả ủng hộ từ viên gạch tới bê tông... để xây: "Gạch cũng có người tặng, bê tông cũng có ông anh chuyên về xây dựng tặng để làm móng, cũng phải mất hơn 100 khối. Sau đó, có một chú em cũng yêu quý bảo "thôi chúng em xin được tặng sơn". Với lượng sơn như thế này thì cũng tốn tiền lắm cả cái nhà và tường thế này phải tới 200 triệu...".

Hiện tại, anh đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất đắt show. Thậm chí còn đi nhiều hơn khi còn đang công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Quang Tèo (tên thật Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962) là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của Việt Nam. Ông được đông đảo khán giả yêu mến nhờ lối diễn mộc mạc, duyên dáng và hình tượng người nông dân chân chất trên sân khấu cũng như trong các phim hài Tết.

Tên tuổi của Quang Tèo gắn liền với nhiều chương trình và phim hài nổi tiếng như Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười, Đại gia chân đất, Làng ế vợ, đồng thời ông cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Đặc biệt, cặp diễn viên Quang Tèo – Giang Còi từng là một trong những bộ đôi hài được yêu thích nhất của khán giả Việt.

NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý - Ảnh 6.Quang Tèo: 'Nhiều người tưởng tôi giàu có, thực ra đang nợ tiền ngân hàng'

NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) cho biết nhiều người tưởng anh giàu, nhưng thực ra vẫn nợ ngân hàng.


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