Siêu mẫu Hạ Vy có tin vui ở tuổi trung niên

Siêu mẫu Hạ Vy mới đây bất ngờ thông báo đang mang thai con thứ tư ở tuổi 42. Đây là niềm vui bất ngờ của vợ chồng cô vì ngoài kế hoạch. Hạ Vy cho biết em bé đã được 7 tuần tuổi. "Dù không có sự chuẩn bị, sức khỏe tôi rất tốt, tâm trạng vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc", Hạ Vy nói.

Sau 26 năm hôn nhân với ông xã là doanh nhân Từ Đức Hưng, cặp đôi có 2 con trai lớn (SN 2001 và 2012) và con gái (SN 2015). Trong khi 2 anh trai thích thú vì sắp có em thì ái nữ nhà Hạ Vy lại có phần tủi thân vì lo không được cưng chiều nhất nhà. "Ban đầu, bé tủi thân vì biết sắp tới không còn là người nhỏ nhất nhà, sẽ ít được cưng chiều. Nhưng sau khi nghe bố mẹ động viên, bé lại rất quan tâm đến em, dù em vẫn còn bé xíu trong bụng mẹ", Hạ Vy kể.

Hạ Vy khoe mang thai con thứ 4 ở tuổi 42. Em bé đang được 7 tuần tuổi.

Chia sẻ thêm về việc gia đình đông con, Hạ Vy tâm sự: "Nếu cứ sợ khó khăn, sợ vất vả, sợ nọ sợ kia thì mình đã không sinh đến 3 con. Nên bạn thứ 4 này là phước báu to lớn, là đại phúc đối với mình và gia đình mình vì mình không đẻ dày mà tận 26 năm mình mới sinh 4 bạn là quá thưa luôn rồi ý".

Hiện Hạ Vy vẫn duy trì công việc, giữ cuộc sống bình thường vì đã quen nhịp bận rộn những năm qua. Về kinh tế, dù nhà đông con, vợ chồng cô không lo lắng bởi luôn có ngân sách dự phòng và công việc của cả hai đều ổn định. Khi con chào đời, siêu mẫu dự định nuôi dạy bé ở mức phù hợp với khả năng gia đình nên không thấy áp lực.

Điều Hạ Vy bận tâm nhất hiện tại là căn nhà cũ hơi nhỏ, không còn phù hợp khi có thêm con, vì vậy hai vợ chồng đang lên kế hoạch chuyển đến nơi ở rộng rãi hơn.

Hạ Vy sinh năm 1984, từng là người mẫu nổi tiếng ở Hà Nội những năm 2000. Nhiều năm nay, cô mở công ty tổ chức sự kiện, đào tạo người mẫu. Hạ Vy kết hôn năm với Từ Đức Hưng là bạn học thời phổ thông. Sau đó, cô lần lượt sinh ba người con. Các con thừa hưởng gen chân dài từ mẹ siêu mẫu nên hiện tại đều sở hữu chiều cao nổi trội.