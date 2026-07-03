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Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

Thứ sáu, 18:00 03/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung khi xuống phố, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi 26.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 1.

Ca sĩ Tóc Tiên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi diện trang phục nhí nhảnh để xuống phố. 

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 2.

Gu thời trang khác lạ của Tóc Tiên mang đậm phong cách trẻ trung, năng động và quyến rũ.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 3.

Diễn viên Đỗ Khánh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Ai Cập. Nữ diễn viên diện chiếc váy trắng lệch vai, khoe vẻ ngoài dịu dàng, vóc dáng thanh mảnh cùng nụ cười rạng rỡ trên du thuyền.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 4.

Không ít khán giả nhận xét nhan sắc của Đỗ Khánh Vân ngày càng trưởng thành, cuốn hút nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo vốn là dấu ấn của cô.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 5.

Diễn viên Phạm Ngọc Anh chia sẻ những hình ảnh mới và đón nhận những phản hồi tích cực về vóc dáng và nhan sắc từ phía người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. 

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 6.

Được biết, diễn viên Phạm Ngọc Anh góp mặt trong bộ phim “Trời cao nguyên xanh” phát sóng 21h trên VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 6/7.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 7.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được nhận xét nhan sắc ổn định, thăng hạng trong hình ảnh mới nhất khi đang ở Huế.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 8.

Saka Trương Tuyền - bạn gái Hồ Việt Trung khoe khoảnh khắc đáng nhớ bên con tròn 1 tháng tuổi. 

(Ảnh FB nhân vật)

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 9.Tin sao 2/7: Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ, Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV 'gái NGHỆ'

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh diện bikini gợi cảm, trong khi đó ca sĩ Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV mới.

Ca sĩ Tóc Tiên gây ấn tượng với thời trang trẻ trung , Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26 - Ảnh 10.Trùm ma túy muốn dùng 'thẻ đen' để con gái về ở với mình

GĐXH - Lão Công mong muốn có một cô con gái ruột từ lâu nên sau khi nhận con đã muốn Mai về ở hẳn với mình.


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