Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26

4 giờ trước

GĐXH – Lệ Quyên mới đây tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi Quang Lê chia sẻ khoảnh khắc đến thăm căn nhà được cho là trị giá hơn 200 tỷ đồng của cô. Không chỉ sở hữu bất động sản giá trị, nữ ca sĩ còn gây chú ý bởi cuộc sống giàu có, sang trọng và đẳng cấp.