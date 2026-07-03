Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26
GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung khi xuống phố, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi 26.
NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ngẫu hứng biểu diễn một tiết mục văn nghệ trước khán giả, NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho "con gái" xinh như hoa hậu gây chú ý.
Siêu mẫu Hạ Vy có tin vui ở tuổi trung niênGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Siêu mẫu Hạ Vy vừa thông báo mang thai con thứ 4 ở tuổi 42. Chồng và 3 người con Hạ Vy đang háo hức chuẩn bị đón chào thành viên mới.
Tập cuối 'Phía bên kia thành phố': Cương và Khuê có tha thứ cho Tuyết Lan?Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tuyết Lan cúi đầu xin lỗi vì chia rẽ Cương - Khuê khi hiểu lầm hai người bạn đã gây ra cái chết cho anh trai.
Trùm ma túy muốn dùng 'thẻ đen' để con gái về ở với mìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Lão Công mong muốn có một cô con gái ruột từ lâu nên sau khi nhận con đã muốn Mai về ở hẳn với mình.
Quang Lê khoe ảnh thăm nhà hơn 200 tỷ đồng của Lệ Quyên, thực hư khối tài sản giàu có của nữ ca sĩGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH – Lệ Quyên mới đây tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi Quang Lê chia sẻ khoảnh khắc đến thăm căn nhà được cho là trị giá hơn 200 tỷ đồng của cô. Không chỉ sở hữu bất động sản giá trị, nữ ca sĩ còn gây chú ý bởi cuộc sống giàu có, sang trọng và đẳng cấp.
Mối quan hệ Miu Lê và Tăng Nhật Tuệ hơn 10 năm trướcGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Miu Lê và Tăng Nhật Tuệ đã có mối quan hệ thân thiết suốt hơn 10 năm. Tuy nhiên, cả hai đang vướng vào vòng lao lý liên quan đến chất cấm.
Tuấn Hưng cổ vũ, khuyến khích các con rời khỏi 'vùng an toàn'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tuấn Hưng trong tập 13 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" đóng vai trò là người cổ vũ, khuyến khích các bé bước ra khỏi vùng an toàn để trực tiếp hòa mình vào thiên nhiên.
Tăng Nhật Tuệ là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Từ một nghệ sĩ đa năng, Tăng Nhật Tuệ bất ngờ bị bắt vì dấu hiệu tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhìn lại sự nghiệp của nam nhạc sĩ, công chúng không khỏi tiếc nuối cho một tài năng nhưng cũng đầy rẫy thị phi.
Trùm ma túy Lão Công đưa con gái 'rơi' đi xét nghiệm ADNXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Lão Công đưa Mai đến bệnh viện để làm xét nghiệm huyết thống và cố tình dùng bạo lực để bắt ép mẹ của Mai phải nói ra sự thật.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.
Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đời thường, nhận được sự đồng cảm từ khán giảGiải trí
GĐXH – Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên tách trà nhỏ. Dù chỉ là một hình ảnh đời thường giản dị, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều sự đồng cảm và yêu mến từ người hâm mộ.