MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'

'Tôi không có thời gian để buồn khi làm mẹ toàn thời gian'

Mai Ngọc từng là người cuồng công việc nhưng từ khi làm mẹ, chị gần như rút lui hoàn toàn để dành thời gian cho con. Nhịp sống thay đổi 180 độ như vậy, chị cảm thấy thế nào? Có bị hẫng?

- Thật ra những ai từng làm mẹ đều hiểu, chăm một em bé là công việc vô cùng bận rộn. Một ngày của tôi bắt đầu từ lúc con mở mắt và chỉ thực sự kết thúc khi con ngủ vào buổi tối. Gần như toàn bộ thời gian đều xoay quanh em bé.

Khi còn mang thai và chuẩn bị sinh, tôi cũng từng tự hỏi: "Không biết khi tạm gác toàn bộ công việc, mình có buồn không nhỉ?". Nhưng sau khi con chào đời thì tôi có ngay câu trả lời: Không còn thời gian để buồn nữa.

Mỗi ngày nhìn con lớn lên, chứng kiến từng thay đổi nhỏ của con đều mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc rất đặc biệt. Thậm chí, tôi còn chỉ mong có thêm nhiều thời gian hơn để được ở bên con.

Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời.

Nên nếu ai nghĩ ở nhà chăm con là nhàn thì cứ thử sinh em bé sẽ biết cuộc sống bận rộn và rộn ràng đến mức nào.

Có từng áp lực hoặc stress vì mọi thứ thay đổi quá nhanh sau khi sinh không?

- Sau hành trình mang thai, sinh con và chăm con, tôi mới thực sự thấu hiểu những gì các bà mẹ trải qua. Tôi chưa đến mức trầm cảm sau sinh, nhưng trong sáu tháng đầu đời của con, tôi sống cùng rất nhiều nỗi lo. Mỗi sáng thức dậy, đầu óc tôi đầy những câu hỏi: hôm nay con ăn được bao nhiêu, thời tiết thay đổi có ảnh hưởng gì đến con không... Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có nhiều nỗi lo và sự sợ hãi đến vậy. Bởi giờ đây, mọi quyết định của mình đều có thể ảnh hưởng đến một sinh linh bé nhỏ.

Đến khi con được sáu tháng tuổi và đạt những cột mốc phát triển nhất định, tâm trạng tôi mới dần ổn định hơn.

MC Mai Ngọc: "Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời".

Vốn là người cầu toàn thì khi chăm con chị sẽ thế nào?

- Khi tôi đặt ra những tiêu chuẩn nhất định thì chắc chắn mình phải dành thời gian cho nó. Như tôi từng chia sẻ, tôi sinh em bé ở thời điểm bản thân đã đủ chín chắn, sự nghiệp cũng đã có những thành quả nhất định, nên tôi có thể cho phép mình dừng lại một chút.

Trước đây, khi làm công việc truyền hình, tôi luôn toàn tâm toàn ý 100%. Bây giờ chăm con cũng vậy. Tôi muốn cho con một cái "gốc" thật tốt, để sau này khi đi học, con có thể cứng cáp hơn.

Đương nhiên, tôi không thể nói 100% con sẽ không ốm. Nhưng nếu con có sức đề kháng tốt, nền tảng tốt thì khi ốm cũng sẽ vượt qua nhanh hơn.

Còn ông xã chị thì sao? Anh ấy đồng hành cùng chị trong việc chăm sóc và nuôi dạy con như thế nào?

- Chồng tôi hiện tại cũng rất bận với công việc. Anh luôn hỗ trợ vợ trong khả năng có thể, nhưng tôi nghĩ việc chăm sóc con, đặc biệt là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, vai trò của người mẹ vẫn là nhiều nhất.

Mỗi gia đình sẽ có cách phân chia khác nhau. Với gia đình tôi, hai vợ chồng đều thống nhất như vậy. Anh luôn là hậu phương, còn tôi sẽ dành phần lớn thời gian trực tiếp chăm sóc con.

Ông xã phản ứng ra sao trước cách chị rèn nếp sống kỷ luật cho con?

- Ông xã ban đầu cũng ý kiến về việc tôi quá khắt khe, khó tính và kỷ luật trong việc chăm con. Ông bà hai bên cũng như vậy. Thời điểm đó, những người xung quanh có thể chưa thực sự hiểu những gì tôi làm nhưng theo thời gian, khi thấy Panda ăn ngoan, ngủ ngoan và phát triển tốt thì cả nhà đều ủng hộ.

Tôi nghĩ mọi hạt mầm khi gieo xuống đều cần thời gian để phát triển, việc chăm con cũng vậy. Mỗi người mẹ đều cần sự kiên nhẫn để người thân hiểu được cách nuôi con của mình. May mắn là tôi chưa từng phải tranh cãi gay gắt với chồng hay ông bà hai bên. Khi tôi giải thích rõ những phương pháp mình áp dụng, mọi người đều lắng nghe và đồng hành.

"Ông xã quá bận nên tôi chủ động trong mọi việc liên quan đến con. Anh hiểu tôi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bé nên luôn thấy yên tâm", Mai Ngọc tâm sự.

"Bé Panda 3 tuổi, tôi mới nghĩ đến chuyện có thêm em bé"

Nhiều người ngạc nhiên vì chị lấy lại phong độ rất nhanh sau sinh, thậm chí còn gầy hơn trước?

- Đúng là hiện tại tôi còn gầy hơn thời con gái khoảng 4kg. Ở nhà chăm con, tôi ăn uống theo chế độ lành mạnh hơn và chủ động được thời gian tập luyện.

Trước đây khi đi làm, lịch trình bận rộn, lại ngồi bàn giấy nhiều nên tôi không ép mình phải giảm cân. Còn bây giờ, khi con ngủ, tôi tranh thủ tập luyện để giữ sức khỏe và lấy lại năng lượng.

Sinh con xong lại trẻ đẹp hơn như thế, chị có dự định sinh thêm bé nữa để "tiện công" chăm sóc luôn không?

- Rất nhiều người hỏi tôi câu này. Nhưng tôi nghĩ mỗi em bé đều cần mẹ ở bên nhiều nhất trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi.

Vì vậy, ít nhất em bé hiện tại phải khoảng 3 tuổi, tôi mới nghĩ đến chuyện có thêm em bé tiếp theo.

Chị có dự định khi nào sẽ quay trở lại với công việc?

- Cũng sắp rồi đấy. Khi em bé 2 tuổi và đi học thì tôi sẽ quay trở lại. Chắc cũng chỉ khoảng nửa năm nữa thôi, thời gian trôi nhanh lắm. Khi con bước sang giai đoạn mới, tôi sẽ bắt đầu với những dự án công việc đã ấp ủ.

Hơn 1 năm ở nhà chăm con, chị có nhớ nghề không? Mỗi khi xem các đồng nghiệp xuất hiện trên sóng truyền hình, chị có từng chạnh lòng?

- Nếu bảo không nhớ nghề thì chắc chắn là không đúng. Nhưng nếu nói nhớ đến mức sốt ruột thì cũng không hẳn.

Thật sự mỗi ngày tôi đều quay cuồng với con. Hôm nay con ăn được bao nhiêu? Cữ tiếp theo nên nấu món gì? Con có ăn hết không? Thời tiết thay đổi thế này con có bị hắt hơi, sổ mũi không?... Chỉ riêng những suy nghĩ đó thôi cũng đã chiếm gần hết tâm trí của tôi rồi.

Bạn bè vẫn thường rủ tôi đi cà phê, đi ăn hay gặp gỡ, nhưng khoảng thời gian hiếm hoi con ngủ sâu vào buổi trưa tôi lại muốn dành để tập luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe. Tôi nghĩ nếu đi chơi thì sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian đó, nên cuối cùng vẫn ưu tiên việc tập luyện.

Có lúc tôi còn nói vui với những người bạn rất thân rằng: "Thôi mọi người cứ bỏ qua cho em nhé. Đợi con khoảng 2 tuổi em sẽ quay trở lại với mọi người". May mắn là bạn bè đều rất hiểu và luôn thông cảm.

Cảm ơn chia sẻ của Mai Ngọc!