Cây nha đam, 'báu vật' mang đến nhiều lợi ích phong thủy nhà cửa, thẩm mỹ và cả sức khỏe
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ khám phá về ý nghĩa phong thủy và cách chăm sóc cây nha đam để tận dụng tối đa lợi ích năng lượng từ loài cây này.
Ý nghĩa phong thủy
Thanh lọc năng lượng: Cây nha đam được coi là một loại cây thanh lọc không khí mạnh mẽ, giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực trong môi trường sống.
May mắn và thịnh vượng: Trong phong thủy, cây nha đam được liên kết với biểu tượng may mắn và thịnh vượng. Đặt cây ở những nơi chiến lược trong nhà có thể mang lại may mắn và cơ hội kinh doanh tốt.
Hấp thụ năng lượng tiêu cực: Nha đam có khả năng hấp thụ năng lượng tiêu cực từ máy tính, thiết bị điện tử và các nguồn tia xạ, giúp giảm căng thẳng và stress cho những người sống trong không gian đó.
Biểu tượng của sức khỏe: Với những lợi ích y tế của nước cactus, nha đam cũng là biểu tượng của sức khỏe và tình trạng tốt.
Một số ảnh hưởng tích cực của cây nha đam
Làm sạch không khí: Nha Đam có khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí như formaldehyde, benzen và amoniac, giúp làm sạch không khí trong nhà.
Tốt cho da: Gel từ lá Nha Đam chứa nhiều nhiều dưỡng chất, trong đó có vitamin, khoáng chất, axit amin và enzyme có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt giúp làm mịn, dưỡng ẩm da; giảm triệu chứng da kích ứng.
Chăm sóc tóc: Gel nha đam có thể được sử dụng làm mặt nạ tóc tự nhiên để tăng độ ẩm, làm mềm mại và tăng sự bóng mượt cho tóc.
Tăng sức đề kháng: Một số nghiên cứu cho thấy sự chứng minh rằng nha đam có thể hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch và sức đề kháng.
Mẹo chăm sóc cây nha đam
Một số mẹo chăm sóc cây nha đam bạn có thể chú ý: Tưới nước khi đất ở lớp trên khô, tránh làm ẩm đất quá mức để gốc cây không bị thối. Đặt cây ở nơi có ánh sáng trực tiếp hoặc ánh sáng gián tiếp mạnh. Nha đam thích ánh sáng nhiều. Hạn chế tưới nước trực tiếp lên lá để tránh tạo điều kiện phát triển của nấm mốc.
Chọn loại đất thông thoáng và giàu chất hữu cơ. Sử dụng chậu có lỗ thoát nước để tránh đọng nước. Nha đam thích nhiệt độ từ 15-30 độ C. Tránh đặt cây ở nơi quá nóng hoặc lạnh. Giữ độ ẩm ổn định trong không gian trồng cây, nhưng không làm ẩm quá mức để tránh các vấn đề về nấm mốc.
Bón phân cây cảnh mỗi 2-4 tuần trong mùa xuân và mùa hè. Hạn chế sử dụng phân nhiều để tránh làm hại đến cây. Cắt tỉa lá cũ và cành già để khuyến khích sự phát triển của cành mới và duy trì hình dáng đẹp của cây.
Kiểm tra định kỳ tình trạng rễ, và nếu cần, chuyển cây sang chậu mới lớn hơn để tạo không gian cho rễ phát triển. Theo dõi sự xuất hiện của côn trùng và vết thương trên lá. Sử dụng phương pháp kiểm soát côn trùng an toàn nếu cần.
Những mẹo này giúp đảm bảo cây nha đam của bạn phát triển khỏe mạnh và giữ được vẻ xanh tươi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
