Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ
GĐXH - Nướu răng dễ chảy máu, sưng viêm có thể là dấu hiệu cơ thể đang “kêu cứu”. Ăn uống thông minh mỗi ngày giúp bạn phục hồi nướu và giữ nụ cười khỏe mạnh.
Ăn gì để nướu răng luôn khoẻ mạnh?
Sức khỏe răng miệng không chỉ phản ánh thói quen vệ sinh hàng ngày mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ ăn uống. Theo các chuyên gia, việc bổ sung dinh dưỡng phù hợp có thể giúp nướu răng trở nên khỏe mạnh, giảm viêm, hạn chế chảy máu và ngăn ngừa các bệnh nha chu nguy hiểm.
Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có khả năng cải thiện hệ vi sinh trong khoang miệng, giúp nướu bền chắc hơn theo lời khuyên của bác sĩ Lê Thế Cường (Chuyên khoa Răng – Hàm - Mặt). Đồng thời, nhóm thực phẩm chứa lợi khuẩn còn góp phần cân bằng môi trường miệng, ngăn vi khuẩn gây hại phát triển.
Bên cạnh việc ăn uống đúng cách, người trưởng thành cần hạn chế các món quá ngọt, quá mềm hoặc chứa nhiều tinh bột tinh chế, bởi chúng là "nguyên liệu" yêu thích của vi khuẩn gây viêm nướu. Thói quen ăn uống không kiểm soát lâu ngày có thể khiến nướu sưng đỏ, dễ chảy máu, thậm chí ảnh hưởng đến xương ổ răng.
Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị rằng việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, kết hợp vệ sinh răng miệng đúng cách và khám nha định kỳ là chìa khóa để bảo vệ nướu răng lâu dài. Một cơ thể khỏe mạnh bắt đầu từ nụ cười – và nụ cười chỉ trọn vẹn khi nướu thật sự khỏe mạnh.
6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.
Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngàyBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Kẽm là khoáng chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và năng lượng. Khám phá ngay những thực phẩm giàu kẽm nên bổ sung hàng ngày.
Đừng bỏ qua cơn đau thắt ngực: Điểm mặt 3 thói quen tưởng vô hại hằng ngày đang âm thầm gây hại timBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Cơ thể sẽ không đột ngột "đình công", trước khi cơn đau thắt ngực xảy ra. Nhiều người không biết rằng, một số thói quen tưởng chừng vô hại hằng ngày đang âm thầm làm tổn thương tim, đẩy nhanh cơn đau thắt ngực.
Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn địnhBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Mỡ máu cao không chỉ do ăn uống thiếu kiểm soát. Duy trì chế độ ăn khoa học, thông minh sẽ giúp cân bằng mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Xoa bóp bấm huyệt giúp giảm đau nhức xương khớpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Xoa bóp bấm huyệt không chỉ giúp thư giãn, mà còn tác động sâu vào kinh lạc, khai thông khí huyết, giảm đau nhức xương khớp và hỗ trợ vận động.
Phát hiện viêm cơ tim sau khi tự uống thuốc chữa viêm đường hô hấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước 1 ngày nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực trái từng cơn khi gắng sức, mỗi cơn kéo dài khoảng 10 giây kèm khó thở.
7 nguyên tắc xây dựng bữa ăn cho người bệnh đái tháo đườngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Trong bữa ăn của người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn thực phẩm, cách ăn và thứ tự ăn uống rất quan trọng. Dưới đây là các nguyên tắc đơn giản mà người bệnh có thể áp dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.
4 dấu hiệu báo động cơ thể có cục máu đông khi đi bộBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ rằng một việc đơn giản như đi bộ lại có thể liên quan đến nguy cơ hình thành cục máu đông. Điều đó nghe có vẻ khó tin phải không?
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người bệnh ung thư phổi trước đó có biểu hiện ho kéo dài, khạc đờm, đau ngực trái âm ỉ...
6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!Bệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Eczema không chỉ do cơ địa mà còn đến từ bàn ăn. 6 thực phẩm quen thuộc này có thể khiến da bạn ngứa ngáy không dứt.
Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...