Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Thứ tư, 16:26 08/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Nướu răng dễ chảy máu, sưng viêm có thể là dấu hiệu cơ thể đang “kêu cứu”. Ăn uống thông minh mỗi ngày giúp bạn phục hồi nướu và giữ nụ cười khỏe mạnh.

Ăn gì để nướu răng luôn khoẻ mạnh?

Sức khỏe răng miệng không chỉ phản ánh thói quen vệ sinh hàng ngày mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ ăn uống. Theo các chuyên gia, việc bổ sung dinh dưỡng phù hợp có thể giúp nướu răng trở nên khỏe mạnh, giảm viêm, hạn chế chảy máu và ngăn ngừa các bệnh nha chu nguy hiểm.

Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có khả năng cải thiện hệ vi sinh trong khoang miệng, giúp nướu bền chắc hơn theo lời khuyên của bác sĩ Lê Thế Cường (Chuyên khoa Răng – Hàm - Mặt). Đồng thời, nhóm thực phẩm chứa lợi khuẩn còn góp phần cân bằng môi trường miệng, ngăn vi khuẩn gây hại phát triển.

Bên cạnh việc ăn uống đúng cách, người trưởng thành cần hạn chế các món quá ngọt, quá mềm hoặc chứa nhiều tinh bột tinh chế, bởi chúng là "nguyên liệu" yêu thích của vi khuẩn gây viêm nướu. Thói quen ăn uống không kiểm soát lâu ngày có thể khiến nướu sưng đỏ, dễ chảy máu, thậm chí ảnh hưởng đến xương ổ răng.

Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị rằng việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, kết hợp vệ sinh răng miệng đúng cách và khám nha định kỳ là chìa khóa để bảo vệ nướu răng lâu dài. Một cơ thể khỏe mạnh bắt đầu từ nụ cười – và nụ cười chỉ trọn vẹn khi nướu thật sự khỏe mạnh.

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ - Ảnh 1.Ăn cá giúp chống bệnh nướu răng

Bổ sung loại a-xít béo không có khả năng sinh cholesterol như dầu cá có thể mở ra hướng điều trị hoặc ngăn chặn hiệu quả bệnh nướu răng.

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ - Ảnh 2.Điểm danh 5 loại nước uống đánh bay nhiệt miệng, sưng nướu hiệu quả mùa hè

GiadinhNet - Nhiệt miệng là tình trạng tổn thương niêm mạc miệng (trên, dưới, hai bên), ở lưỡi và lợi, thường gặp ở mọi lứa tuổi gây ra cảm giác khó chịu. Sau đây là 5 loại thức uống mát lành, bổ dưỡng giúp đánh bay nhiệt miệng một cách an toàn và hiệu quả các chuyên gia đều khuyên dùng.

Bảo An
