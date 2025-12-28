Mới nhất
Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong

Chủ nhật, 15:25 28/12/2025 | Xã hội

Ô tô tải chở keo tràm đang chạy trên đường ở Quảng Trị thì va chạm với xe máy chở 3 cha con, sau đó lao vào nhiều hàng quán ven đường làm 5 người thương vong.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 11h ngày 28/12 tại đường ĐT575 (xã Cồn Tiên).

Thời điểm trên, ô tô tải chở keo tràm mang biển số 74C 1091 chạy trên đường ĐT575 hướng ra Quốc lộ 1. Khi đến đoạn giao với đường ĐT576 (xã Cồn Tiên), ô tô va chạm mới xe máy, trên xe có 3 cha con (trú thôn Kinh Môn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị).

Sau đó, ô tô này tiếp tục lao vào nhiều hàng quán ven đường, khiến 2 cửa hàng hư hỏng.

Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 3 cha con đi trên xe máy thương vong, trong đó cháu bé 4 tuổi chết tại chỗ.

Một cháu bé trong ngôi nhà bị ô tô tông sập cũng bị thương. Sau cú tông liên hoàn, tài xế xe tải trọng thương và mắc kẹt trong cabin. Hiện đội xe 0 đồng hỗ trợ đưa thi thể cháu bé tử nạn về gia đình lo hậu sự.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Cồn Tiền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hôm qua, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong. Theo đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.

Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN VƯƠNG
