Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong
Ô tô tải chở keo tràm đang chạy trên đường ở Quảng Trị thì va chạm với xe máy chở 3 cha con, sau đó lao vào nhiều hàng quán ven đường làm 5 người thương vong.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 11h ngày 28/12 tại đường ĐT575 (xã Cồn Tiên).
Thời điểm trên, ô tô tải chở keo tràm mang biển số 74C 1091 chạy trên đường ĐT575 hướng ra Quốc lộ 1. Khi đến đoạn giao với đường ĐT576 (xã Cồn Tiên), ô tô va chạm mới xe máy, trên xe có 3 cha con (trú thôn Kinh Môn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị).
Sau đó, ô tô này tiếp tục lao vào nhiều hàng quán ven đường, khiến 2 cửa hàng hư hỏng.
Vụ tai nạn khiến 3 cha con đi trên xe máy thương vong, trong đó cháu bé 4 tuổi chết tại chỗ.
Một cháu bé trong ngôi nhà bị ô tô tông sập cũng bị thương. Sau cú tông liên hoàn, tài xế xe tải trọng thương và mắc kẹt trong cabin. Hiện đội xe 0 đồng hỗ trợ đưa thi thể cháu bé tử nạn về gia đình lo hậu sự.
Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Cồn Tiền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hôm qua, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong. Theo đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.
Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Lễ cưới đặc biệt của 11 cặp đôi công nhân Nghệ AnXã hội - 22 phút trước
GĐXH - Giữa những bộn bề mưu sinh, một lễ cưới giản dị nhưng ấm áp đã trở thành điểm tựa tinh thần cho 11 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An – nơi tình yêu được chắp cánh bằng sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng.
Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thúPháp luật - 24 phút trước
GĐXH - Lê Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài khi có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Được vận động, người này trở về Việt Nam đầu thú.
Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểmPháp luật - 48 phút trước
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.
Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đìnhGiáo dục - 53 phút trước
Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (Đà Nẵng) đã tổ chức gặp mặt, xin lỗi gia đình học sinh tử vong trong thời gian học tập tại trường.
Vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Lặng người trước những lời tiễn biệt gửi cô giáo mầm non trẻ tuổiXã hội - 55 phút trước
Hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao đã dừng lại trong bi kịch. Giữa mất mát đau lòng ấy, sự ra đi của một cô giáo mầm non trẻ tuổi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện gần 4000 can nước giặt, nước rửa chén giả nhiều thương hiệuXã hội - 1 giờ trước
Nhận thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ lớn nên Tuyền lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa đóng tem, nhãn mác đem về dán tem giả các nhãn hiệu và bán ra thị trường.
Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xeThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.
Tin vui cho những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên VssID, VNeID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Theo đó, trường hợp người dân đi khám chữa bệnh thông qua hình thức này được hưởng những lợi ích gì?
Lộ diện 4 con giáp 'số hưởng' nhất tháng 1/2026: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc chạm đỉnhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Tháng 1/2026 đánh dấu bước ngoặt lớn cho tuổi Tỵ, Ngọ, Sửu, Mão. Vận xui tan biến, thay vào đó là tin vui thăng chức, tăng lương và những cơ hội đổi đời rực rỡ.
Tết Dương lịch 2026 ở Nghệ An: Đi đâu, chơi gì?Xã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đang khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Tại Nghệ An, nhiều điểm đến trở nên sôi động, từ các sự kiện đón năm mới quy mô đến những không gian trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đặc trưng.
Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào CaiThời sự
GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.