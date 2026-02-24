Mới nhất
Hé lộ danh tính 2 nạn nhân tử vong được phát hiện cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Thứ ba, 15:48 24/02/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Liên quan vụ ô tô lao xuống kênh làm 2 người tử vong ở Gia Lai, cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 nạn nhân.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng 23/2, người dân đi thăm đồng phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt kênh Văn Phong (đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), cạnh chiếc ô tô con biển số 51F-xxx nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, lực lượng chức năng phối hợp đơn vị vận hành hệ thống kênh Văn Phong tạm ngừng cấp nước để tổ chức tìm kiếm. Sau đó, thi thể thứ hai được tìm thấy cách hiện trường ban đầu khoảng 500m.

Hé lộ danh tính hai nạn nhân tử vong được phát hiện cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: NLĐO

Trên NLĐO, lãnh đạo UBND xã Bình An cho biết lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện 2 thi thể cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc.

Hai nạn nhân được xác định là anh C.V.B (25 tuổi, ở xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và chị T.T.N.H (31 tuổi, ở xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ, nghi là vị trí phương tiện mất lái rồi lao xuống kênh. Chiếc ô tô đã được cẩu lên bờ phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20/2, anh B điều khiển xe mô tô chở chị H rời nhà đi chơi. Sau đó, anh B thuê ô tô biển số 51F-xxx để tiếp tục di chuyển cùng chị H.

Hé lộ danh tính hai nạn nhân tử vong được phát hiện cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai - Ảnh 2.

Chiếc ô tô liên quan vụ phát hiện 2 thi thể dưới kênh Văn Phong được trục vớt để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Thanh Niên

Rạng sáng 21/2, anh B lái ô tô lưu thông trên tuyến ĐT 636 theo hướng Đông - Tây. Khi đến đoạn đường cong thuộc thôn Phú Lạc, do không làm chủ được tốc độ, xe tông vào cọc tiêu bên đường rồi lao xuống kênh Văn Phong.

Theo dữ liệu trích xuất từ camera hành trình của ô tô cho thấy, xe đang di chuyển trong đêm, khi qua khúc cua bất ngờ mất lái, va vào trụ biển báo bên trái hướng di chuyển rồi lao thẳng xuống kênh.

Lực lượng chức năng đã trục vớt thi thể 2 nạn nhân và phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

