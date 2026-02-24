Phát hiện quả bom 226kg sát móng nhà dân
GĐXH - Quá trình đào đất làm sân, chị La phát hiện vật thể nghi là bom sát móng nhà. Lực lượng chức năng tiếp cận và tiến hành di dời quả bom MK82 nặng hơn 226kg.
Ngày 24/2, đội Rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam vừa phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn quả bom MK82 nặng hơn 226kg còn sót lại sau chiến tranh.
Trước đó, trong quá trình đào đất làm sân, chị Hồ Thị La trú tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị phát hiện một vật kim loại nghi là bom chỉ cách móng nhà khoảng 40cm. Nhận thấy vật thể nguy hiểm, gia đình chị báo chính quyền địa phương.
Lực lượng chức năng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành đào thủ công trong hơn 2,5 giờ để tiếp cận, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ an toàn.
Quả bom MK82 nặng hơn 226kg sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung theo quy định, bảo đảm an toàn cho gia đình và khu dân cư xung quanh.
