Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện quả bom 226kg sát móng nhà dân

Thứ ba, 15:08 24/02/2026 | Thời sự
Viễn Phương
Viễn Phương
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quá trình đào đất làm sân, chị La phát hiện vật thể nghi là bom sát móng nhà. Lực lượng chức năng tiếp cận và tiến hành di dời quả bom MK82 nặng hơn 226kg.

Ngày 24/2, đội Rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam vừa phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn quả bom MK82 nặng hơn 226kg còn sót lại sau chiến tranh.

Phát hiện quả bom 226kg sát móng nhà dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành di dời quả bom.

Trước đó, trong quá trình đào đất làm sân, chị Hồ Thị La trú tại bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị phát hiện một vật kim loại nghi là bom chỉ cách móng nhà khoảng 40cm. Nhận thấy vật thể nguy hiểm, gia đình chị báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, tiến hành đào thủ công trong hơn 2,5 giờ để tiếp cận, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ an toàn.

Quả bom MK82 nặng hơn 226kg sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung theo quy định, bảo đảm an toàn cho gia đình và khu dân cư xung quanh.

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở HuếXử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam

Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông Lam

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũ

Phát hiện bom 'khủng’ sau mưa lũ

Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom 250kg phát hiện dưới lòng sông Nậm Mô

Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom 250kg phát hiện dưới lòng sông Nậm Mô

Cùng chuyên mục

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa rào bất chợt, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng ráo.

Tin sáng 24/2: Ngành đường sắt sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch qua trung tâm Hà Nội; CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đầu năm mới

Tin sáng 24/2: Ngành đường sắt sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch qua trung tâm Hà Nội; CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đầu năm mới

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thống nhất sẽ giảm tần suất chạy tàu khách, tàu du lịch trên đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm…; Sáng 23/2/2026, nhiều nút giao trọng điểm tại Thủ đô lưu thông dễ dàng nhờ phương án phân luồng chủ động từ sớm.

Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong

Lào Cai: Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, đã có nạn nhân tử vong

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ nổ lớn, đã có 1 nạn nhân tử vong.

Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?

Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng miếng được giữ nguyên so với trước Tết. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn được các thương hiệu tăng mạnh; dự báo những ngày tới, miền Bắc mưa nhiều, nồm ẩm theo đó xuất hiện tại Bắc bộ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có thuận lợi trong ngày hôm nay?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc xảy ra tình trạng nồm ẩm do nhiệt độ và độ ẩm đang ở mức cao. Dự báo tình trạng thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.

Xem nhiều

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Thời sự

GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thời sự
Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?

Tin sáng 23/2: Vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh ra sao ngày đầu năm? Miền Bắc sương mù kèm nồm ẩm kéo dài bao lâu?

Thời sự
Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày hôm nay, người dân cần đề phòng

Thời sự
Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top