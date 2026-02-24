Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án ma túy xuyên biên giới, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội), thu giữ 22 bánh heroin.

Đối tượng Đào Minh Hoàng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Đào Minh Hoàng là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng thường xuyên di chuyển vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận ma túy từ các đối tượng người Lào rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Ngày 14/2, sau khi xác định đối tượng sẽ vào khu vực Nghệ An nhận "hàng", Ban chuyên án báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh triển khai kế hoạch phá án. Đến khoảng 19h cùng ngày, tại khu vực xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an các xã Anh Sơn, Kim Bảng (Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh và Đội Kiểm soát Hải quan khu vực 11 bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.