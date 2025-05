Phá đường dây kinh doanh đa cấp thực phẩm chức năng cực lớn, có hơn 200.000 thành viên

Ngày 23-5, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan này đã phối hợp với lực lượng chức năng vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó trên 107.300 thành viên là người Việt Nam ở nhiều tỉnh thành, số còn lại là người nước ngoài ở nhiều quốc gia.

Lực lượng chức năng làm việc với các nghi phạm. Ảnh: Công an Phú Thọ

Công an xác định đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt 4 nghi phạm để điều tra về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, do Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại khu phố 4, phường 12, quận 5, TP HCM) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim, SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP HCM) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, tại số 109 đường số 22, phường 11, quận 6, TP HCM để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo "mô hình nhị phân".

Sản phẩm được xác định có chứa chất cấm. Ảnh: Công an Phú Thọ

Đến thời điểm bị đánh sập, công ty này bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Tất cả các sản phẩm bán ra của công ty đều đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập.

Theo cơ quan công an, năm 2022-2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất "Tadalafil", là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Công an đã tạm giữ gần 2 tỉ đồng, 3 ô tô, 15 điện thoại di động, 7 máy tính xách tay, 41.800 hộp trà Multi Juice và 3 con dấu tròn có tên Công ty THHH Thương mại đầu tư BITNEY Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư BITNEY Việt Nam, Công ty TNHH BITNEY House.

Công an Phú Thọ xác định đây là đường dây hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất trên toàn quốc được Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, đường dây có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.