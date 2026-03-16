Phần "ngon nhất" của con bò không phải thịt thăn hay sườn: Nếu bạn bắt gặp, đừng hỏi han gì, cứ mua về xào cần tây, cực ngon!
Lưỡi bò nghe có vẻ "không đáng", nhưng thực chất nó là một loại thực phẩm tuyệt vời, giàu protein và ít chất béo.
Thịt bò là nguồn protein chất lượng cao và giàu chất dinh dưỡng. Trong số các phần thịt bò khác nhau, một số người cho rằng thăn nội là ngon nhất, trong khi những người khác lại cho rằng ức bò hoặc sườn bò là ngon nhất. Nhưng gia đình tôi lại có một phần thịt bò đặc biệt yêu thích: lưỡi bò.
Thịt bò thì phổ biến, nhưng lưỡi bò lại tương đối hiếm, vì nó thường được những người mua sắm sành sỏi mua hết từ sớm tại chợ sáng. Nhiều người không biết cách chế biến lưỡi bò vì gần như không bao giờ mua được, nó chắc chắn là một "món ăn hiếm có". Lưỡi bò nghe có vẻ "không đáng", nhưng thực chất nó là một loại thực phẩm tuyệt vời, giàu protein và ít chất béo.
Lưỡi bò rất giàu protein, nhiều loại vitamin, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Nó có hàm lượng chất béo tương đối thấp, nên là lựa chọn tốt cho những người muốn thưởng thức hương vị thơm ngon nhưng lại lo ngại về lượng chất béo nạp vào cơ thể quá nhiều. Tuy nhiên, nó cũng có hàm lượng cholesterol cao hơn thịt bò, vì vậy dù rất ngon nhưng cũng nên ăn với lượng vừa phải.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một công thức nấu món ăn với lưỡi bò ngon tuyệt. Hãy cùng làm theo và thưởng thức món lưỡi bò ngon tuyệt này vào mùa xuân để tăng cường sức khỏe nhé!
Nguyên liệu làm món lưỡi bò xào cần tây
Nửa cân lưỡi bò, vài cây rau cần tây, 4 lát gừng, 2 quả ớt hiểm, 1 gói nhỏ gia vị lẩu cay, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào và 1 muỗng canh rượu gạo.
Cách làm món lưỡi bò xào cần tây
Bước 1: Lưỡi bò có một lớp vỏ dày bên ngoài, cần phải loại bỏ trước khi nấu. Rửa sạch lưỡi bò, luộc trong nước sôi khoảng 3-5 phút, vớt ra. Sau đó dùng dao sắc cạo bỏ lớp màng, rửa sạch lại rồi dùng khăn bếp thấm khô. Sau đó cắt đôi lưỡi bò và lấy một lượng vừa đủ để xào. Phần còn lại có thể bỏ đông lạnh trong túi kín để dùng sau. Thái lưỡi bò thành những lát mỏng. Gừng rửa sạch, thái sợi. Rau cần tây bỏ bớt lá, rửa sạch và cắt thành từng khúc nhỏ, để dùng sau.
Bước 2: Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào rồi phi thơm gừng. Tiếp đó trút phần lưỡi bò đã thái lát vào xào trên lửa lớn. Thêm rượu gạo và đảo đều để khử mùi tanh. Sau khi cho gói gia vị lẩu cay vào và xào thơm, thêm nước tương và dầu hào rồi đảo đều. Nêm nếu thử để kiểm tra xem đã đủ mặn chưa trước khi thêm gia vị nếu cần thiết.
Bước 3: Cho cần tây vào nồi và xào trên lửa lớn. Lúc này, bạn có thể thêm một chút rượu gạo để cần tây có màu xanh hơn và hấp dẫn hơn. Khi cần tây đã mềm, cho thêm một ít rau mùi, nếm thử, và món ăn đã hoàn thành. Lấy lưỡi bò xào cần tây ra đĩa là sẵn sàng để thưởng thức.
Thành phẩm món lưỡi bò xào cần tây
Một đĩa lưỡi bò xào cần tây cay thơm phức, hấp dẫn đã sẵn sàng. Lưỡi bò có độ giòn, mềm và đậm đà hương vị, rất thích hợp để ăn kèm với đồ uống hoặc cơm. Công thức lưỡi bò nấu theo cách này hoàn toàn không có mùi tanh, lại giòn sần sật và ngon tuyệt. Nếu bạn chưa từng thử món lưỡi bò bao giờ, hãy thử công thức này nhé, chắc chắn bạn sẽ thích.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món lưỡi bò xào cần tây!
Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơmĂn - 1 giờ trước
GĐXH – Chỉ với chiếc tai lợn cùng vài nguyên liệu đơn giản, dưới hướng dẫn của mẹ đảm Phạm Thanh Huệ, mọi người có thể làm được món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, đưa cơm vô cùng dưới đây.
Khoai môn nghiền nhuyễn rồi hấp cùng xôi: Món ăn cực ngon miệng ai thử một lần cũng thích mêĂn - 5 giờ trước
Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn thêm 1 công thức làm món ăn với khoai môn, đảm bảo rằng một khi đã thưởng thức thì sẽ không muốn ngừng ăn.
Bữa sáng khác lạ của Hà TăngĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Tham khảo thực đơn đầy đủ dưỡng chất giúp giữ dáng, đẹp da của Hà Tăng.
Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Từ kem chuối mát lạnh, chuối hấp ngọt ngào đến bánh chuối yến mạch healthy… các món ăn hấp dẫn, dễ làm có trong bài viết dưới đây sẽ là câu trả lời cho câu hỏi chuối chín làm món gì ngon.
Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ănĂn - 13 giờ trước
GĐXH - Chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn. Trong đó, các loại rau không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, mà còn hỗ trợ giải độc gan.
Từ giờ đến hết tháng Giêng âm: Ăn 2 món quen thuộc này vừa tốt cho gan, vừa mang ý nghĩa mở vận đầu nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Từ sau Tết đến hết tháng Giêng âm lịch, nhiều người bắt đầu tìm đến những món ăn thanh nhẹ hơn để giúp cơ thể cân bằng trở lại.
Suy thận ăn gì? Gợi ý thực đơn 7 ngày dành cho người bệnh giúp kiểm soát tiến triển bệnh, giảm biến chứngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian không phải chạy thận. Do đó, người bệnh suy thận nên ăn uống khoa học theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Mùng 1 đầu tháng nên ăn và không nên ăn gì để may mắn cả tháng?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, mùng 1 đầu tháng thường ăn một số món mang ý nghĩa đem đến tài lộc, may mắn trong suốt cả tháng đó. Vậy bạn đã biết nên ăn gì vào mùng 1 đầu tháng chưa? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được câu trả lời.
Một món ăn nhiều người chê nhưng lại có lợi ích khó tinĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu sử dụng hợp lý, loại thực phẩm này vẫn có thể cung cấp nhiều vi chất quan trọng mà các loại thịt thông thường không dồi dào bằng.
Đổi vị cơm với một số thực đơn lẩu ngon ngất ngâyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trời lạnh ăn gì ngon nhất? Hãy để bài viết dưới đây "mách bạn" một số thực đơn lẩu hot nhất, ngon ngất ngây.
Những bữa sáng nhanh gọn, đủ chất cho người bận rộnĂn
GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thay vì việc ăn sáng ở các hàng quán, không kiểm soát được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chị em nội trợ hãy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà với các món ngon theo gợi ý dưới đây.