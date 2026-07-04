Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng và gần 10 chỉ vàng 24K nằm chơ vơ gần đống rác, công an lập tức xác minh
Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân về tài sản thất lạc, Công an phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh.
Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 06/6, bà Võ Thị Như Mai (SN1971, trú phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình di chuyển đến nhà con gái tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã vô ý đánh rơi một túi xách bên trong chứa nhiều tài sản có giá trị.
Theo trình báo, trong túi xách có các giấy tờ cá nhân cùng tài sản gồm: 1 điện thoại di động hiệu Vivo, 9,5 chỉ vàng 24K và 13 triệu đồng tiền mặt.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Mai đã đến Công an phường Bình Phước trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm tài sản bị đánh rơi.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước đã phân công một tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời phối hợp thu thập thông tin từ các nguồn liên quan để truy tìm tài sản cho người dân.
Sau hơn 4 giờ truy tìm, đến khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày, Công an phường Bình phước đã tìm được chiếc túi xách để bên đống rác cạnh hàng rào. Người dân cho biết, khi thấy chiếc túi xách bên đường họ nghĩ là đồ cũ bỏ đi nên đã gom lại chờ xe rác gom đi. Sau đó, người dân này đã cùng với các cán bộ Công an đưa chiếc túi xách về Công an phường và tiến hành trao trả cho bà Mai.
Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, bà Mai không giấu được niềm vui và xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Phước đã tận tình giúp đỡ và nhanh chóng tìm lại được số tài sản lớn của bà.
Công an phường Bình Phước khuyến cáo người dân khi phát hiện mất hoặc đánh rơi tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, tìm kiếm và xử lý kịp thời.
Theo Trang TTĐT Công an thành phố Đồng Nai
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổiThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Sáng sớm ngày 3/7/2026, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 01 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến phức tạp và các kịch bản tác động của cơn bão này đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Tin bão mới nhất: Bão số 1 mạnh cấp 11, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt NamThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 giật cấp 11 đang hướng về khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay khu vực đông Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa lớn.
Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.
Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?Thời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tàiThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10Xã hội
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.