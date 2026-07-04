Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng và gần 10 chỉ vàng 24K nằm chơ vơ gần đống rác, công an lập tức xác minh

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 06/6, bà Võ Thị Như Mai (SN1971, trú phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trong quá trình di chuyển đến nhà con gái tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã vô ý đánh rơi một túi xách bên trong chứa nhiều tài sản có giá trị.

Theo trình báo, trong túi xách có các giấy tờ cá nhân cùng tài sản gồm: 1 điện thoại di động hiệu Vivo, 9,5 chỉ vàng 24K và 13 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Mai đã đến Công an phường Bình Phước trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm tài sản bị đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phước đã phân công một tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời phối hợp thu thập thông tin từ các nguồn liên quan để truy tìm tài sản cho người dân.

Số tài sản bà Mai cất trong túi xách bị mất.





Sau hơn 4 giờ truy tìm, đến khoảng hơn 12 giờ trưa cùng ngày, Công an phường Bình phước đã tìm được chiếc túi xách để bên đống rác cạnh hàng rào. Người dân cho biết, khi thấy chiếc túi xách bên đường họ nghĩ là đồ cũ bỏ đi nên đã gom lại chờ xe rác gom đi. Sau đó, người dân này đã cùng với các cán bộ Công an đưa chiếc túi xách về Công an phường và tiến hành trao trả cho bà Mai.

Đại úy Ngô Xuân Thế, cán bộ Công an phường Bình Phước xác minh thông tin chủ nhân chiếc túi xách có tài sản lớn.

Nhận lại số tài sản có giá trị lớn, bà Mai không giấu được niềm vui và xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Phước đã tận tình giúp đỡ và nhanh chóng tìm lại được số tài sản lớn của bà.

Công an phường Bình Phước khuyến cáo người dân khi phát hiện mất hoặc đánh rơi tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, tìm kiếm và xử lý kịp thời.

Theo Trang TTĐT Công an thành phố Đồng Nai﻿