Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổi
GĐXH - Sáng sớm ngày 3/7/2026, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 01 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến phức tạp và các kịch bản tác động của cơn bão này đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Bão số 1 di chuyển chậm và có khả năng thay đổi quỹ đạo
Ngày 3/7, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, vào hồi 13 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão MAYSAK ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc và 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ghi nhận ở mức cấp 8-9, tức là khoảng từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Hiện tại, bão đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h.
Do bão MAYSAK đang hoạt động trong môi trường nhiệt độ mặt nước biển cao khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao nhỏ, cường độ bão sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Tuy nhiên, hướng đi và tốc độ của bão phụ thuộc lớn vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới nên quỹ đạo di chuyển vẫn có sự thay đổi.
Cơ quan khí tượng dự báo kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, quét qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ rồi tiến thẳng lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ở kịch bản còn lại với xác suất thấp hơn, nếu áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh, bão sẽ lệch hướng chủ yếu lên phía Bắc đi sâu vào đất liền Trung Quốc, khi đó tác động gió và mưa tại đất liền Bắc Bộ sẽ giảm đáng kể.
Ba vùng tác động nguy hiểm lớn trên biển và đất liền
Để chủ động ứng phó, người dân và các lực lượng chức năng cần đặc biệt lưu ý ba vùng tác động trọng điểm của hoàn lưu bão số 01 bao gồm:
Tàu thuyền và hoạt động khai thác trên biển: Từ ngày 3/7, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Đông Bắc từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2,0 đến 4,0m khiến biển động rất mạnh, nguy cơ cao gây lật chìm hoặc hư hỏng các phương tiện vận tải, tàu cá, tàu du lịch và các khu neo đậu, nuôi trồng thủy sản.
Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên: Từ chiều ngày 4/7, vùng ven biển này chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,0-3,0m kết hợp với nước dâng do bão từ 0,2 đến 0,4m có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, cửa sông, đe dọa an toàn đê kè và lưới điện.
Mưa lớn và thiên tai đi kèm tại Đông Bắc Bộ: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ chịu lượng mưa từ 200-300mm, cục bộ có nơi vượt trên 500mm, tâm mưa tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại miền núi. Ngoài ra, người dân cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh xuất hiện trước và sau khi tâm bão đi qua gây tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh.
Dù các dự báo hiện tại cho thấy khả năng cao tâm bão không đi sâu vào đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra những hình thái thời tiết cực đoan nguy hiểm. Người dân cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết chính thống để chủ động chằng chống nhà cửa và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản.
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