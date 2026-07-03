Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1

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Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, hành khách đi xe buýt trên phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1 sẽ được miễn tiền vé theo chính sách của TP Hà Nội.

Tuy nhiên, để được hưởng đầy đủ quyền lợi này, người dân cần sử dụng đúng hình thức vé điện tử và thực hiện đầy đủ thao tác khi lên, xuống xe.

45 tuyến xe buýt áp dụng chính sách miễn phí

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, thành phố đã rà soát toàn bộ mạng lưới xe buýt và xác định có 45 tuyến đi qua khu vực Vành đai 1. Hệ thống vé điện tử liên thông trên các tuyến này đã được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ việc miễn phí vé theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.

Chính sách áp dụng đối với các tuyến xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch.

Phải chạm thẻ hoặc quét mã QR khi lên và xuống xe

Đây là điều kiện quan trọng nhất để hệ thống xác định đúng quãng đường được miễn phí.

Theo ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, khi lên xe, hành khách cần chạm thẻ giao thông vật lý hoặc quét mã QR của tài khoản giao thông trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN", hoặc mã QR từ ví điện tử tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên.

Hệ thống sẽ tạm tính tiền vé theo quãng đường từ điểm lên đến cuối tuyến, đồng thời tự động loại trừ phần cự ly nằm trong phạm vi Vành đai 1 trước khi tạm giữ số tiền tương ứng.

Khi xuống xe, hành khách phải tiếp tục chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị ở cửa xuống. Sau khi ghi nhận điểm xuống thực tế, hệ thống sẽ tính đúng số tiền phải trả và hoàn lại khoản tiền tạm giữ nếu còn dư.

Quên quét khi xuống sẽ bị tính tiền đến cuối tuyến

Một lưu ý quan trọng là nếu hành khách không thực hiện thao tác chạm thẻ hoặc quét mã QR khi xuống xe, hệ thống sẽ mặc định hành khách đi đến điểm cuối của tuyến.

Khi đó, hành khách sẽ phải thanh toán theo cự ly từ điểm lên đến điểm cuối tuyến, đồng nghĩa với việc không được tính chính xác phần quãng đường được miễn phí.

Chỉ phải trả tiền cho quãng đường ngoài Vành đai 1

Nguyên tắc tính cước của hệ thống là chỉ thu tiền đối với phần hành trình nằm ngoài khu vực Vành đai 1.

Thông tin về tổng quãng đường di chuyển, phần cự ly được miễn phí và số tiền phải thanh toán đều được hiển thị trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" hoặc trên vé in đối với hành khách mua vé lượt.

Muốn dùng tài khoản điện tử phải hủy thẻ vật lý

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, do hệ thống vé điện tử liên thông mới được đưa vào khai thác nên hiện chưa hỗ trợ sử dụng đồng thời thẻ giao thông vật lý và tài khoản giao thông điện tử.

Vì vậy, những hành khách đang sử dụng thẻ giao thông vật lý nhưng muốn chuyển sang tài khoản điện tử để nạp tiền và mua vé cần liên hệ Trung tâm để làm thủ tục hủy thẻ vật lý trước khi sử dụng tài khoản trên ứng dụng.

Hệ thống vé điện tử liên thông hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như: 1. Thẻ giao thông điện tử. 2. Tài khoản giao thông trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN". 3. Quét mã QR. 4. Thanh toán qua các ví điện tử như MoMo. Người dân có nhu cầu đăng ký vé điện tử có thể thực hiện theo ba cách: đăng ký tài khoản trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN"; đăng ký thẻ vật lý qua website; hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch tại số 1 Kim Mã (Hà Nội) để được hỗ trợ.