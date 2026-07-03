Người dân cần lưu ý điều này để được miễn phí vé xe buýt trong Vành đai 1
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội miễn phí vé xe buýt đối với phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, hành khách cần thực hiện đúng quy trình sử dụng vé điện tử. Dưới đây là những lưu ý quan trọng người dân không nên bỏ qua khi đi xe buýt.
Từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, hành khách đi xe buýt trên phần hành trình nằm trong phạm vi Vành đai 1 sẽ được miễn tiền vé theo chính sách của TP Hà Nội.
Tuy nhiên, để được hưởng đầy đủ quyền lợi này, người dân cần sử dụng đúng hình thức vé điện tử và thực hiện đầy đủ thao tác khi lên, xuống xe.
45 tuyến xe buýt áp dụng chính sách miễn phí
Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, thành phố đã rà soát toàn bộ mạng lưới xe buýt và xác định có 45 tuyến đi qua khu vực Vành đai 1. Hệ thống vé điện tử liên thông trên các tuyến này đã được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ việc miễn phí vé theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội.
Chính sách áp dụng đối với các tuyến xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch.
Phải chạm thẻ hoặc quét mã QR khi lên và xuống xe
Đây là điều kiện quan trọng nhất để hệ thống xác định đúng quãng đường được miễn phí.
Theo ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, khi lên xe, hành khách cần chạm thẻ giao thông vật lý hoặc quét mã QR của tài khoản giao thông trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN", hoặc mã QR từ ví điện tử tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên.
Hệ thống sẽ tạm tính tiền vé theo quãng đường từ điểm lên đến cuối tuyến, đồng thời tự động loại trừ phần cự ly nằm trong phạm vi Vành đai 1 trước khi tạm giữ số tiền tương ứng.
Khi xuống xe, hành khách phải tiếp tục chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị ở cửa xuống. Sau khi ghi nhận điểm xuống thực tế, hệ thống sẽ tính đúng số tiền phải trả và hoàn lại khoản tiền tạm giữ nếu còn dư.
Quên quét khi xuống sẽ bị tính tiền đến cuối tuyến
Một lưu ý quan trọng là nếu hành khách không thực hiện thao tác chạm thẻ hoặc quét mã QR khi xuống xe, hệ thống sẽ mặc định hành khách đi đến điểm cuối của tuyến.
Khi đó, hành khách sẽ phải thanh toán theo cự ly từ điểm lên đến điểm cuối tuyến, đồng nghĩa với việc không được tính chính xác phần quãng đường được miễn phí.
Chỉ phải trả tiền cho quãng đường ngoài Vành đai 1
Nguyên tắc tính cước của hệ thống là chỉ thu tiền đối với phần hành trình nằm ngoài khu vực Vành đai 1.
Thông tin về tổng quãng đường di chuyển, phần cự ly được miễn phí và số tiền phải thanh toán đều được hiển thị trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" hoặc trên vé in đối với hành khách mua vé lượt.
Muốn dùng tài khoản điện tử phải hủy thẻ vật lý
Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, do hệ thống vé điện tử liên thông mới được đưa vào khai thác nên hiện chưa hỗ trợ sử dụng đồng thời thẻ giao thông vật lý và tài khoản giao thông điện tử.
Vì vậy, những hành khách đang sử dụng thẻ giao thông vật lý nhưng muốn chuyển sang tài khoản điện tử để nạp tiền và mua vé cần liên hệ Trung tâm để làm thủ tục hủy thẻ vật lý trước khi sử dụng tài khoản trên ứng dụng.
Hệ thống vé điện tử liên thông hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như:
1. Thẻ giao thông điện tử.
2. Tài khoản giao thông trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN".
3. Quét mã QR.
4. Thanh toán qua các ví điện tử như MoMo.
Người dân có nhu cầu đăng ký vé điện tử có thể thực hiện theo ba cách: đăng ký tài khoản trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN"; đăng ký thẻ vật lý qua website; hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch tại số 1 Kim Mã (Hà Nội) để được hỗ trợ.
Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch). Như vậy, người dân đã có thể lưu thông từ Nguyễn Trãi hướng vào Giáp Nhất và ngược lại.
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tàiThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dânThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn KiếmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10Xã hội
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.