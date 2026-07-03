Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Dự báo khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1 sắp tới

Dự báo áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ, có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Đến 13 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc - 110,2 độ Kinh Đông; trên đất liền ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Vùng nguy hiểm ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc - 20 độ Vĩ Bắc; 109 độ Kinh Đông - 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ. Đến 13 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc - 108,3 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc - 22 độ Vĩ Bắc; 107 độ Kinh Đông - 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Về tác động của áp thấp nhiệt đới (sau đó mạnh lên bão), vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3.7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 - 200mm, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì: Xử phạt hơn 50 triệu đồng 2 cơ sở vi phạm

Bác sĩ chăm sóc trẻ nghi bị ngộ độc hồi cuối tháng 6 vừa qua. Ảnh: VOV

Cơ quan chức năng phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt 2 cơ sở liên quan đến vụ việc nhiều thực khách nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì trên địa bàn phường, theo VOV.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đăng ký kinh doanh của các cơ sở có liên quan. Việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện trên cơ sở các hành vi vi phạm đã được xác minh, lập biên bản theo quy định của pháp luật và không phụ thuộc vào việc "xác định được" hay "chưa xác định được" nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Thanh (Bánh mì Thương) vi phạm hành vi: "Kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn, địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp", mức phạt 7.500.000 đồng. Hành vi "Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm" chịu mức phạt 17.500.000 đồng và hành vi "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn" bị phạt 4.000.000 đồng.

Tổng mức hình phạt tiền: 29.000.000 đồng. Cơ sở này cũng được yêu cầu dừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh mì tại địa chỉ khối phố Thanh Chiêm 1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Chủ cơ sở cung cấp chả heo Nguyễn Minh Châu cho cửa hàng bán bánh mì là bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng vi phạm 3 lỗi là "Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm"; hành vi vi phạm: "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn".

Bà này chịu tổng mức phạt tiền là 21.500.000 đồng. Cơ sở bà Nguyệt cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh chả tại địa chỉ khối phố Thanh Chiêm 1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Ảnh minh họa

Chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 200 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần, giá xăng dầu đã 2 lần được điều chỉnh. Trước đó, tối muộn 1/7, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 1.426 đồng/lít, lên 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít, không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel không thay đổi, giữ mức 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giữ nguyên mức 15.030 đồng/kg.

Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (phạt nguội) là một hình thức xử lý văn minh, hiện đại, nhằm tăng cường tính răn đe và minh bạch, thông tin trên Người lao động.

Do đó, khi nhận được thông báo vi phạm, người tham gia giao thông cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình.

Đầu tiên, đối với chủ xe cần chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm (nếu chủ xe không phải là người trực tiếp vi phạm). Đối với người vi phạm cần thể hiện vai trò trách nhiệm đến cơ quan công an được ghi trong thông báo để làm việc và chấp hành quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ phương tiện cần cài đặt các ứng dụng chính thống như VNeTraffic hay trên các kênh chính thức của Cảnh sát giao thông và Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chủ động kiểm tra thông tin vi phạm và kịp thời thực hiện nghĩa vụ đối với các hành vi vi phạm được ghi nhận.

Thứ hai, khi đến cơ quan công an, nếu không đồng ý với thông báo vi phạm hoặc có lý do chính đáng, người vi phạm có quyền giải trình bằng văn bản hoặc trực tiếp tại cơ quan xử phạt. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Cuối cùng, sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng được ủy nhiệm.

Phòng CSGT cho biết nếu chủ xe cố tình trốn tránh, không đến giải quyết và đóng phạt đúng quy định thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn nộp phạt mà người vi phạm không tự giác thực hiện, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá (đối với cá nhân có mức phạt lớn); Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nếu có.

Đi chợ trộm ví, người phụ nữ bị camera an ninh "vạch trần"

Vụ việc do camera an ninh ghi nhận

Ngày 2/7, Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, vận động đối tượng ra đầu thú, thu hồi toàn bộ tài sản và trao trả cho bị hại, thông tin trên VOV.

Trước đó, Công an phường Nam Định tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thị Huyền (SN 1980, trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc ví da màu đỏ, bên trong có 2,2 triệu đồng khi đang mua hoa quả tại quầy bán hàng trước số nhà 6, đường Phù Long, phường Nam Định.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Nam Định đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thị Oanh (SN 1965, trú đường Vũ Trọng Phụng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh cùng tang vật tại Cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 6/2026, Nguyễn Thị Oanh điều khiển xe mô tô đến khu vực chợ đường Phù Long để mua thực phẩm. Tại quầy bán hoa quả trước số nhà 6 đường Phù Long, Oanh phát hiện chị Huyền đeo túi xách trên vai, miệng túi mở và bên trong có chiếc ví màu đỏ. Lợi dụng lúc bị hại mất cảnh giác, Oanh giả vờ mua hàng, tiếp cận rồi nhanh chóng lấy trộm chiếc ví trước khi rời khỏi hiện trường.

Khi đến khu vực đường Thượng Lỗi, phường Nam Định, đối tượng kiểm tra tài sản vừa chiếm đoạt và phát hiện bên trong ví có số tiền 2,2 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thị Oanh đã xin đầu thú, tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản chiếm đoạt cùng phương tiện và trang phục sử dụng khi thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện Công an phường Nam Định đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.