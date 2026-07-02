Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Tin áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)
|
Thời điểm dự báo
|
Hướng, tốc độ
|
Vị trí
|
Cường độ
|
Vùng nguy hiểm
|
Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|
07 giờ ngày 03/7
|
Tây Tây Bắc, 10-15 km/h
|
18,1 N-110,9E; trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)
|
Có khả năng mạnh lên thành bão. Cấp 8-9, giật cấp 11-12
|
16,5N-19,0N; 109,5E-115,0E
|
Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)
|
07 giờ ngày 04/7
|
Tây Bắc, 10-15 km/h
|
20,1N-108,7E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ
|
Cấp 8, giật cấp 10
|
17,0N-21,0N; 107,5E-112,0E
|
Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão
Trên biển:
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh; từ chiều ngày 2/7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền:
Theo cơ quan khí tượng, không chỉ ảnh hưởng trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới còn tác động trực tiếp đến đất liền.
Từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.
Đợt mưa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm, bao gồm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ - đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.
Người dân tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết chính thức, chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn xảy ra trong giai đoạn này.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?Thời sự - 31 phút trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tớiThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10Xã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dânThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn KiếmThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thứcThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nayThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1Thời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam ÁThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.
Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.
Thái Nguyên: Đi câu cá tại nhà ông ngoại, bé trai 8 tuổi nghi đuối nước mất tíchThời sự
GĐXH - Trong lúc về nhà ông ngoại chơi dịp nghỉ hè, một bé trai 8 tuổi nghi trượt chân xuống suối, bị nước cuốn trôi mất tích khi đi câu cá tại xã Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên).