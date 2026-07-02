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Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?

Thứ năm, 11:19 02/07/2026 | Thời sự
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

07 giờ ngày 03/7

Tây Tây Bắc, 10-15 km/h

18,1 N-110,9E; trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Có khả năng mạnh lên thành bão. Cấp 8-9, giật cấp 11-12

16,5N-19,0N; 109,5E-115,0E

Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)

07 giờ ngày 04/7

Tây Bắc, 10-15 km/h

20,1N-108,7E; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ

Cấp 8, giật cấp 10

17,0N-21,0N; 107,5E-112,0E

Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão

Trên biển:

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh; từ chiều ngày 2/7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền:

Theo cơ quan khí tượng, không chỉ ảnh hưởng trên biển, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp được dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới còn tác động trực tiếp đến đất liền.

Từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đợt mưa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm, bao gồm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ - đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.

Người dân tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết chính thức, chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn xảy ra trong giai đoạn này.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng? - Ảnh 2.Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên biển Đông, khu vực nào của Việt Nam cần đề phòng?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Do tác động của áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực này có gió mạnh, sóng biển cao từ 2–4m, biển động.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng? - Ảnh 3.Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng.

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