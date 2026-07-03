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Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?

Thứ sáu, 07:31 03/07/2026 | Thời sự
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa lớn

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí buổi đêm và sáng sớm những ngày này ở miền Bắc khá dịu mát nhờ những cơn mưa. Dự báo từ đêm nay Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão rồi hướng về vịnh Bắc Bộ.

Sau đó bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong hôm nay ở cấp 8-9, giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến khoảng sáng thứ Bảy đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ giảm xuống còn cấp 8. Sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu dần.

Dự báo đợt mưa này tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có những nơi mưa to trên 120mm.

Riêng khu vực Quảng Ninh có những điểm lượng mưa từ 100-200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Thời gian mưa tập trung từ đêm nay đến hết ngày 5/7, lượng mưa có nơi lên tới 350mm.

Trước đó khu vực Bắc Bộ có những nơi mưa gián đoạn, ít điểm mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, trời oi bức.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên cũng khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh theo khiến khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông nhiều. Nhiều nơi mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 90mm. Có thể gây ngập úng cục bộ khu đô thị, kèm theo về nguy cơ, lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông.

Theo dự báo thời tiết, một loạt các tỉnh ven biển miền Trung cũng xuất hiện bất chợt. Trưa chiều trời oi bức từ 30-34 độ.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay khu vực Bắc Bộ có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 3/7 đến ngày 4/7:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 4/6 đến ngày 12/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 4 đến hết ngày 5/7 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm 4/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 5/7; sau chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn? - Ảnh 2.Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn? - Ảnh 3.Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

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