Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa lớn
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí buổi đêm và sáng sớm những ngày này ở miền Bắc khá dịu mát nhờ những cơn mưa. Dự báo từ đêm nay Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão rồi hướng về vịnh Bắc Bộ.
Sau đó bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong hôm nay ở cấp 8-9, giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến khoảng sáng thứ Bảy đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ giảm xuống còn cấp 8. Sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu dần.
Dự báo đợt mưa này tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có những nơi mưa to trên 120mm.
Riêng khu vực Quảng Ninh có những điểm lượng mưa từ 100-200mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Thời gian mưa tập trung từ đêm nay đến hết ngày 5/7, lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Trước đó khu vực Bắc Bộ có những nơi mưa gián đoạn, ít điểm mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, trời oi bức.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên cũng khiến gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh theo khiến khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông nhiều. Nhiều nơi mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 90mm. Có thể gây ngập úng cục bộ khu đô thị, kèm theo về nguy cơ, lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông.
Theo dự báo thời tiết, một loạt các tỉnh ven biển miền Trung cũng xuất hiện bất chợt. Trưa chiều trời oi bức từ 30-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 3/7 đến ngày 4/7:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 4/6 đến ngày 12/7:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 4 đến hết ngày 5/7 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm 4/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 5/7; sau chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tàiThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dânThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn KiếmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thứcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nayThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.
Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10Xã hội
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.