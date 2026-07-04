Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

Quy định về vị trí việc làm viên chức áp dụng từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026 vị trí việc làm viên chức được áp dụng theo Nghị định số 232/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL



Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/7/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức.

Nghị định quy định về nguyên tắc, danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, việc xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phê duyệt, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, Nghị định quy định một chức danh quản lý tương ứng với một vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu thì việc phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm.

Gắn với một vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách; là căn cứ để xác định nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu về năng lực và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức theo quy định của pháp luật.

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân thay đổi. Ảnh minh họa: TL

Chính phủ ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Theo đó, từ 1/7/2026, người nộp thuế được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm;

- Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm.

Cũng theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 tăng mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15.5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng (74,4 triệu/năm).

Như vậy, từ 1/7/2026 nâng mức giảm trừ lên 23 triệu đồng đối với y tế và 24 triệu đồng đối với giáo dục, tổng cộng lên đến 47 triệu đồng/năm.

Tổng giảm trừ = 186 + 47+ (74,4 × số người phụ thuộc) = 307,4 triệu/năm.

Từ 15/8: Người từ 16 - dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?

Từ 15/8 tới, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu điều khiển xe mô tô bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026 sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó sửa đổi mức xử phạt với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt từ 400 – 600.000 đồng khi điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên hoặc xe gắn máy điện có công suất động cơ từ 4 kW trở lên. Tức là, Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã đặt ra giới hạn cụ thể về dung tích xi-lanh và công suất động cơ để xác định hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, Nghị định 238/2026/NĐ-CP đã bỏ hoàn toàn điều kiện về dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên hoặc công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên, đồng thời mở rộng phạm vi xử phạt khi bổ sung thêm cụm từ "các loại xe tương tự xe mô tô".

Có nghĩa từ 15/8 tới, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu điều khiển xe mô tô hoặc các loại xe tương tự xe mô tô đều có thể bị xử phạt từ 400-600.000 đồng mà không phụ thuộc vào dung tích xi-lanh hay công suất động cơ như quy định hiện hành.

Những tỉnh thành nào có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1?

Do ảnh hưởng của bão số 1, miền Bắc có mưa rất to. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, do chịu ảnh hưởng từ bão số 1 từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ bao gồm thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình khu vực phía Bắc của tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ cũ).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm/3 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Ngày và đêm 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, riêng khu Đông Bắc 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Về lượng mưa của cả đợt, dự báo từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Bộ Y tế cập nhật thông tin về bệnh do virus Hanta

Ảnh minh họa: TL

TTXVN cập nhật thông tin mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/7/2026, ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes - ANDV) liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng. WHO đánh giá dự kiến sẽ không tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây truyền liên quan đến ổ dịch này.

Ngay sau khi WHO thông tin về chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên cập nhật đánh giá nguy cơ; đồng thời ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát phát hiện ca bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm truyền bệnh; tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Đối với Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus Andes, cũng như chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến đợt bùng phát dịch trên tàu MV Hondius.

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