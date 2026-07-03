Sau điều chỉnh, người dân lưu thông trên tuyến đường Giáp Nhất – Nguyễn Trãi như thế nào để tiết kiệm thời gian?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026? GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc điều chỉnh giúp người dân lưu thông thuận tiện hơn, giảm thời gian di chuyển qua khu vực vốn thường xuyên ùn tắc trong thời gian thi công.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ hôm nay, các phương tiện được phép lưu thông hai chiều trên phố Giáp Nhất, đoạn từ ngã ba Giáp Nhất - Nguyễn Trãi đến cầu Royal City.

Như vậy, người dân từ khu vực Giáp Nhất, Cự Lộc và các tuyến đường lân cận có thể di chuyển trực tiếp theo cả hai hướng trên phố Giáp Nhất để kết nối với đường Nguyễn Trãi và cầu Royal City mà không phải đi vòng như trước đây trong thời gian thi công công trình.

Tuyến phố Giáp Nhất chính thức được khôi phục tổ chức giao thông hai chiều sau khi hoàn thành công trình sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch).

Để bảo đảm việc tổ chức giao thông mới phát huy hiệu quả, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ toàn bộ biển báo, rào chắn và thiết bị phân luồng tạm đã lắp đặt trong quá trình thi công; đồng thời khôi phục hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông theo phương án mới.

Bên cạnh đó, đơn vị chức năng sẽ rà soát toàn bộ hạ tầng giao thông trên phố Giáp Nhất và khu vực nút giao Giáp Nhất - Nguyễn Trãi để bảo đảm phù hợp với việc lưu thông hai chiều, hạn chế phát sinh xung đột giao thông.

Đối với người sử dụng xe buýt, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố rà soát, khôi phục các điểm dừng và lộ trình xe buýt bị điều chỉnh trong thời gian thi công (nếu có), bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Trong khi đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ kiểm tra hiện trạng mặt đường, vỉa hè, hệ thống sơn kẻ vạch sau thi công và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục ngay các vị trí hư hỏng hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại nút giao Giáp Nhất - Nguyễn Trãi và các tuyến đường lân cận trong thời gian đầu áp dụng phương án mới, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ sai quy định, đi sai làn đường hoặc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Người dân khi lưu thông qua khu vực Giáp Nhất - Nguyễn Trãi cần chú ý quan sát hệ thống biển báo mới được lắp đặt, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn lộ trình phù hợp để việc di chuyển được thuận lợi, an toàn và tiết kiệm thời gian.

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