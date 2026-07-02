Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ
VTC News cho biết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 7h ngày 2/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và có xu hướng mạnh lên. Sức gió mạnh nhấy vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Trong khoảng đêm 2/7 sang ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.
"Theo số liệu dự báo hiện tại thì xác suất khoảng 70%, ngày 4/7, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới", cơ quan khí tượng nhận định.
Theo đó, tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3-4m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Theo VOV, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31-5 với hơn 124.000 thí sinh dự thi.
Ngày 19-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập chuyên và không chuyên.
Ngày 1-7, Sở tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đợt này có 2 trường được tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
Cụ thể, Trường THPT Xuân Khanh có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 14 điểm; Trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 17,25 điểm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, các trường có thể tiếp nhận học sinh đăng ký theo nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 nếu đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung theo quy định.
Trong đó, học sinh trúng tuyển bổ sung theo nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung ít nhất 0,5 điểm; nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1,0 điểm.
Học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường từ 8h ngày 4/7 đến 17h ngày 6/7/2026.
Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trực tiếp tại các trường THPT theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước 3 môn thi tốt nghiệp THPT
Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo thống kê phổ điểm, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở 3 môn gồm Vật lý (6,251 điểm), Hóa học (6,899 điểm) và Tin học (7,503 điểm).
Ngoài 3 môn dẫn đầu, Hà Tĩnh còn có nhiều môn nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước. Cụ thể, môn Toán đạt 5,981 điểm (xếp thứ 6); Ngữ văn 6,979 điểm (thứ 6); Sinh học 6,229 điểm (thứ 6); Lịch sử 6,321 điểm (thứ 6); Địa lý 5,281 điểm (thứ 8); Công nghệ - Công nghiệp 6,417 điểm (thứ 7); Giáo dục kinh tế và pháp luật 5,237 điểm (thứ 5); Tiếng Anh 5,009 điểm (thứ 9).
Riêng môn Công nghệ - Nông nghiệp là môn duy nhất của Hà Tĩnh không nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.
Toàn tỉnh có 255 điểm 10, trong đó môn Toán nhiều nhất với 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối, đưa Hà Tĩnh xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm 10 môn này. Các môn còn lại gồm: Lịch sử 70 điểm 10, Hóa học 8, Địa lý 4, Tiếng Anh 3, Vật lý 2 và Sinh học 1.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu được nộp đơn phúc khảo bài thi; việc chấm phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7.
Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn các trường sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.
Hà Nội bố trí 220 điểm gửi xe quanh khu vực phát thải thấp
Để đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí 220 bãi và điểm trông giữ xe quanh khu vực phát thải thấp.
Thành phố cũng dự kiến xây dựng 10 bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) tại Long Biên, Trần Khát Chân, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Yên Phụ, khu vực Công viên Thủ Lệ... nhằm tạo điều kiện cho người dân gửi xe cá nhân và tiếp tục hành trình bằng xe buýt hoặc đường sắt đô thị.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao các đơn vị điều chỉnh hệ thống biển báo, tổ chức phân luồng giao thông, rà soát lộ trình xe buýt, đồng thời phối hợp Công an TP Hà Nội hướng dẫn, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm trong khu vực thí điểm.
UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình và các địa phương liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lộ trình cấm, hạn chế phương tiện, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh đáp ứng quy chuẩn khí thải.
Theo kế hoạch, giai đoạn thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 được triển khai từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, làm cơ sở để Hà Nội đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng trong thời gian tới.
Bắt Lê Kim Thao thuê xe ô tô tự lái ở Lâm Đồng rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Thao (25 tuổi, ở thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Thao (25 tuổi, ở thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Theo kết quả điều tra, Lê Kim Thao thuê xe ô tô của người dân tại xã Đam Rông 2 để làm phương tiện đi lại trong thời gian 3 ngày, với giá 800.000 đồng/ngày.
Sau khi nhận xe, Thao đã điều khiển xe đến phường 2 Bảo Lộc rồi cầm cố tại một tiệm cầm đồ để tiêu xài cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Thao bỏ trốn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Lê Kim Thao; đồng thời tổ chức truy tìm, triệu tập đối tượng về làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Thao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Xe tải đông lạnh chở gần 9 tấn da trâu muối không rõ nguồn gốc
Rạng sáng 1/7, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tạm giữ gần 9 tấn da trâu muối không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn.
Cụ thể, vào khoảng 3h20, tại Km0+700 Quốc lộ 17B, đoạn qua phường Mạo Khê, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải đông lạnh nhãn hiệu DOTHANH MIGHTY mang biển kiểm soát 14H-007.88 do ông B.V.H. (SN 1980, trú tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng từ phường Mạo Khê đi phường Đông Triều.
Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 8.840 kg da trâu muối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.
Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật cùng phương tiện cho lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc góp phần tăng cường công tác kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
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