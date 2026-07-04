Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớn
GĐXH - Bão số 1 Maysak đã xuống vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam, cường độ cấp 8-9, từ sáng 4/7 đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn đến trên 500mm.
Thông tin mới nhất về bão số 1
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (3/7), bão số 1 Maysak đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và liên tục hơn 16 giờ qua vẫn duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Dự báo khoảng chiều tối đến đêm nay (4/7), bão số 1 sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh nước ta và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Cụ thể, đến 4h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 16h ngày 4/7, tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ vẫn duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.
Trong 12 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 5/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 7, giật cấp 9.
Sau đó, áp thấp nhiệt đới lại đổi hướng di chuyển sang Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 4h ngày 6/7, tâm vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ dưới cấp 6.
Bão số 1 gây mưa lớn tới 500mm ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa
Do ảnh hưởng của bão số 1 Maysak, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh.
Từ trưa chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.
Đáng lưu ý, từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng giông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.
Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/7/2026
TP Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.
Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.
Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong đó, khu Đông Bắc từ chiều mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C
Thanh Hóa đến Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, riêng Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.
Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.
Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.
TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.
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