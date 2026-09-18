Bị bắt khi vận chuyển pháo để lấy tiền công

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GĐXH - Hoàng Văn Phước bị bắt khi đang vận chuyển 63 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 107,6kg từ Quảng Trị ra Hà Tĩnh để giao cho người khác.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Phước (SN 2000, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội "Vận chuyển hàng cấm". 

Vận chuyển pháo để lấy tiền công - Ảnh 1.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CAHT.

Trước đó, Công an xã Phúc Trạch phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Phước điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 63 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng khối lượng 107,6kg. Phước bị bắt quả tang cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai được một người thuê vận chuyển số pháo trên từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đến xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh để giao cho người khác và nhận tiền công.

Công an xác định Phước từng có tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm” và hiện chưa được xóa án tích.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Vận chuyển pháo để lấy tiền công - Ảnh 2.Bắt đối tượng mua bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

GĐXH - Công an xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ Đoàn Quý Hợi (SN 1983), trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gần 3 tạ pháo hoa nổ được đóng gói cẩn thận.

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