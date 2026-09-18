Án chung thân cho đối tượng sát hại vợ cũ

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GĐXH - Sau khi ly hôn, Trần Văn Thắng tìm đến nhà vợ cũ để thuyết phục hàn gắn nhưng bị từ chối. Thắng dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong, một người khác bị thương.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Thắng (trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Án chung thân cho đối tượng sát hại vợ cũ - Ảnh 1.

Trần Văn Thắng tại phiên tòa. Ảnh: VKS HT.

Theo cáo trạng, Thắng và chị L.T.M. kết hôn năm 2006, có hai con chung. Do mâu thuẫn, hai người ly hôn năm 2025. Sau đó, chị M. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và trở về Việt Nam vào đầu tháng 4/2026, ở nhờ nhà em trai.

Tối 16/4, nghe con trai nói mẹ sẽ ra Hà Nội, Thắng cho rằng chị M. tiếp tục có ý định đi Đài Loan nên nảy sinh ý định tìm gặp để thuyết phục hàn gắn.

Thắng mua hai con dao và thuốc diệt chuột rồi đến nhà em trai chị M. Tại đây, Thắng tiếp tục khuyên vợ cũ ở lại để hai người nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Hai bên xảy ra cãi vã, Thắng dùng dao tấn công chị M.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lê Quang H. cùng người thân chạy ra can ngăn. Thắng tiếp tục dùng dao tấn công anh H. rồi bỏ chạy. Chị M. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Anh H. bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 1%. Sau khi gây án, Thắng đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Văn Thắng tù chung thân.

Án chung thân cho đối tượng sát hại vợ cũ - Ảnh 2.Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.

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