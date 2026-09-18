Án chung thân cho đối tượng sát hại vợ cũ

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Thắng (trú phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Trần Văn Thắng tại phiên tòa. Ảnh: VKS HT.

Theo cáo trạng, Thắng và chị L.T.M. kết hôn năm 2006, có hai con chung. Do mâu thuẫn, hai người ly hôn năm 2025. Sau đó, chị M. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và trở về Việt Nam vào đầu tháng 4/2026, ở nhờ nhà em trai.

Tối 16/4, nghe con trai nói mẹ sẽ ra Hà Nội, Thắng cho rằng chị M. tiếp tục có ý định đi Đài Loan nên nảy sinh ý định tìm gặp để thuyết phục hàn gắn.

Thắng mua hai con dao và thuốc diệt chuột rồi đến nhà em trai chị M. Tại đây, Thắng tiếp tục khuyên vợ cũ ở lại để hai người nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Hai bên xảy ra cãi vã, Thắng dùng dao tấn công chị M.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Lê Quang H. cùng người thân chạy ra can ngăn. Thắng tiếp tục dùng dao tấn công anh H. rồi bỏ chạy. Chị M. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Anh H. bị thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể 1%. Sau khi gây án, Thắng đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Văn Thắng tù chung thân.