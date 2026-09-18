Xi-nhan “nửa chừng”, tài xế xe tải bị phạt và trừ điểm giấy phép lái xe

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội về xe ô tô tải tự đổ biển kiểm soát 99C-2X4.XX có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Đường tỉnh 287 (phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh), Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, xử lý.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 xác định: Vào hồi 13 giờ 22 phút ngày 15/9/2026, anh H.M.K điều khiển xe ô tô tải tự đổ biển kiểm soát 99C-2X4.XX trên Đường tỉnh 287, trong quá trình vượt xe đã có tín hiệu vượt nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe.

Hồi 16 giờ 28 phút ngày 16/9/2026, Đội CSGT Đường bộ số 1 đã mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hình ảnh chiếc xe tải vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Căn cứ điểm a khoản 5 và điểm a khoản 16 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe. Mức phạt tiền áp dụng: 5.000.000 đồng; trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng cho biết, theo quy định, người điều khiển phương tiện phải duy trì tín hiệu báo hướng chuyển động trong suốt quá trình vượt xe. Việc tắt tín hiệu quá sớm hoặc không duy trì tín hiệu có thể khiến các phương tiện xung quanh không kịp nhận biết hướng di chuyển, làm gia tăng nguy cơ va chạm, nhất là đối với xe tải có kích thước lớn và nhiều điểm mù.

Trước khi vượt, phải quan sát kỹ và chỉ vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.

Báo hiệu bằng đèn hoặc còi theo quy định.

Duy trì tín hiệu báo hướng chuyển động trong suốt quá trình vượt.

Giữ khoảng cách an toàn và chỉ trở về làn đường khi đã vượt qua phương tiện phía trước một khoảng cách an toàn.

Mỗi hình ảnh, video phản ánh đúng sự thật của người dân là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Ô tô tải tự đổ (hay còn gọi là xe ben) là loại xe tải chuyên dụng có thiết kế thùng hàng ở phía sau có khả năng tự động nâng lên và nghiêng xuống để đổ hàng hóa ra ngoài mà không cần dùng sức người bốc vác.



