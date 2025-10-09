Phát hiện rùa núi vàng quý hiếm lạc vào vườn nhà dân ở Huế

Chiều 9/10, Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành thả một cá thể rùa núi vàng quý hiếm về tự nhiên.

Cá thể rùa được lực lượng chức năng tiếp nhận.

Trước đó, ông Hoàng Văn Thế Anh Cường (trú tại Tổ dân phố Lương Đông, phường Hương Thủy) phát hiện một cá thể rùa lạc vào khu vườn phía sau nhà.

Nhận được thông tin, UBND phường Hương Thủy phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương và Công an phường Hương Thủy tiến hành tiếp nhận cá thể rùa.

Qua ghi nhận, đây là rùa núi vàng, thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, có trọng lượng 2,1kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục, phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Bạch Mã thả cá thể rùa về môi trường rừng tự nhiên, đảm bảo an toàn và phù hợp với sinh cảnh sống của loài.