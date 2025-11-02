Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

1. Chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư vú hiệu quả

Việc tầm soát và chẩn đoán ung thư vú ở giai đoạn sớm đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị và tiên lượng sau này.

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì càng được điều trị sớm, mang lại kết quả và tiên lượng tốt hơn hẳn so với việc phát hiện và điều trị muộn, chi phí điều trị cũng ít hơn nhiều. Do đó sàng lọc ung thư vú mang ý nghĩa rất quan trọng, trong đó bao gồm việc tự khám vú , thăm khám lâm sàng định kỳ và thực hiện chụp nhũ ảnh.

Sàng lọc vú là phương pháp phát hiện ung thư vú ở giai đoạn rất sớm. Chụp nhũ ảnh sàng lọc được coi là phương pháp tiêu chuẩn trong sàng lọc ung thư vú.

Chụp nhũ ảnh là phương pháp tiêu chuẩn trong sàng lọc ung thư vú.

Chụp nhũ ảnh là phương pháp chụp Xquang liều thấp. Mỗi bên vú được đặt lần lượt trên máy chụp X-quang và được ấn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn bằng một tấm phim trong suốt. Áp lực này giúp giữ cho vú cố định và có được hình ảnh rõ nét hơn với lượng bức xạ thấp nhất. Quá trình này có thể hơi khó chịu hoặc đau, tương tự như khi đo huyết áp và ít đau hơn xét nghiệm máu. Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện những thay đổi nhỏ trong mô vú có thể cần kiểm tra thêm để phát hiện ung thư.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên tự khám vú thường xuyên và khám định kỳ tầm soát ung thư; Phụ nữ trên 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú bằng siêu âm tuyến vú hoặc chụp Xquang tuyến vú mỗi năm một lần.

Đối với những phụ nữ có yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như có mẹ hoặc chị em gái đã mắc ung thư vú việc tầm soát nên được bắt đầu sớm hơn. Ngoài ra, khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường như khối u, thay đổi ở da vú, tiết dịch núm vú... cần đi khám và chụp nhũ ảnh ngay để được chẩn đoán sớm.

Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm rất quan trọng trong điều trị và tiên lượng.

2. Ứng dụng AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một công cụ đột phá và đầy hứa hẹn trong việc xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú, đặc biệt thông qua việc phân tích hình ảnh chụp nhũ ảnh.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Xquang Bắc Mỹ (RSNA), các nhà nghiên cứu đã chứng minh tiềm năng của một công cụ AI trong việc giúp xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Theo các nhà nghiên cứu, ung thư giai đoạn giữa thường có tiên lượng xấu hơn so với ung thư được phát hiện qua sàng lọc vì chúng thường lớn hơn hoặc hung hãn hơn. Đó là lý do tại sao việc giảm thiểu số lượng ung thư giai đoạn giữa trong bất kỳ chương trình sàng lọc nào là rất quan trọng.

Việc tầm soát ung thư vú cá nhân hóa phụ thuộc vào đánh giá chính xác nguy cơ phát triển ung thư vú của từng cá nhân trong một khung thời gian cụ thể. Chúng tôi có thể sử dụng hình ảnh bổ sung và điều chỉnh tần suất tầm soát dựa trên mật độ vú của phụ nữ và khả năng phát triển ung thư vú trong một khoảng thời gian ngắn.

Công cụ AI cho kết quả dự đoán ung thư theo khoảng thời gian trong vòng một năm sau khi khám sàng lọc tốt hơn so với 12 đến 24 tháng hoặc 24 đến 36 tháng sau đó. Mặc dù công cụ này kém hiệu quả hơn ở những phụ nữ có mô vú đặc nhưng nó cho thấy hiệu suất vượt trội so với các công cụ dự đoán nguy cơ thông thường.

Với những tiến bộ trong chẩn đoán và tiềm năng của việc áp dụng AI trong việc xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh định kỳ có ý nghĩa rất lớn giúp chẩn đoán sớm, cải thiện tiên lượng và tăng tỷ lệ thành công trong điều trị ung thư vú cho phụ nữ.