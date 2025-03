Phát hiện thêm chất tạo ngọt Sorbitol trong kẹo rau củ Kera nhưng không được ghi trên nhãn

Sau vụ kẹo rau củ Kera: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử không thể trông chờ sự thông thái GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sản xuất hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ không có kho hay cửa hàng mà chỉ tiếp nhận đặt mua online, trên livestream của người có sức ảnh hưởng.

Cục An toàn Thực phẩm cho biết, theo kết quả kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia báo cáo đối với mẫu sản phẩm kẹo rau củ Kera, thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các viphạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin thêm về chất tạo ngọt Sorbitol, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, Sorbitol được dùng trong y học để làm thuốc nhuận tràng với mục đích điều trị triệu chứng táo bón và xếp vào nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu.

Ngoài ra, đây còn là hợp chất dùng để giữ độ ẩm, tạo kết cấu và tăng vị ngọt cho sản phẩm đồng thời hỗ trợ sức khỏe răng miệng và hệ tiêu hóa.

Trước đó, trước thông tin về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES ( kẹo rau củ Kera) quá mức trên các nền tảng xã hội, ngày 6/3 Cục An toàn thực phẩm đã ban hành các công văn số 396/ATTP-PCTTR gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt kinh doanh sản phẩm này tại Thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 398/ATTP-PCTTR, gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera; việc sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE.

Các Đoàn của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các cơ sở nêu trên và lấy mẫu sản phẩm gửi Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xác minh kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt GĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hoạt động quảng cáo, truyền thông thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera.