Phát hiện trăn đất quý hiếm trong ruộng lúa

Chiều 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) trong lúc thu hoạch lúa phát hiện một con trăn lớn nằm trong ruộng nên bắt giữ.

Tìm hiểu biết được trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Cường bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng.

Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận cá thể trăn đất để bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Con trăn dài khoảng 1,5m, nặng 5kg, còn khỏe mạnh. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên trong thời gian tới.

