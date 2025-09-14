Phát hiện trăn đất quý hiếm trong ruộng lúa
GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ cá thể trăn đất nặng khoảng 5kg khi đang làm ruộng. Con trăn được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Chiều 13/9, anh Nguyễn Tiến Cường (trú thôn Phú Tân, xã Kỳ Anh) trong lúc thu hoạch lúa phát hiện một con trăn lớn nằm trong ruộng nên bắt giữ.
Tìm hiểu biết được trăn đất thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Cường thông báo cơ quan chức năng để bàn giao lại.
Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiếp nhận cá thể trăn đất để bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Con trăn dài khoảng 1,5m, nặng 5kg, còn khỏe mạnh. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên trong thời gian tới.
