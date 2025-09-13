Mới nhất
BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

Thứ bảy, 15:58 13/09/2025
Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam.

Chiều 12/9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, ông Bezdetko Gennady Stepanovich - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam và Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan, Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã ký kết triển khai hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư của Liên bang Nga trong nghiên cứu, thực hành và ứng dụng các phương pháp mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Tham dự lễ ký kết còn có ông Stanislav Pozharnov - Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga (RDIF); ông Eduard Salakhov - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Quan hệ công chúng, đại diện các doanh nghiệp, nhà sản xuất dược phẩm. Phía Việt Nam có thêm sự tham dự của lãnh đạo các Cục/Vụ của Bộ Y tế, đại diện Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến khoảnh khắc ký kết hợp tác, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư tại Việt Nam. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5/2025 tại Liên bang Nga giữa hệ sinh thái y tế hàng đầu VNVC - BVĐK Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin.

Hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin và thuốc sinh học tiên tiến. Các hoạt động trao đổi khoa học, thực hành và huấn luyện đào tạo các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại hàng đầu, hiệu quả cao được triển khai ngay sau sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết: "Sự kiện ký kết hợp tác này là bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn".

Cũng trong sự kiện còn diễn ra Lễ ký kết giữa Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vắc xin và thuốc sinh học thế hệ mới.

- Ảnh 2.

Ông Kaprin Andrey Dmitrievich - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12/9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết:"Các thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Liên bang Nga mà còn của toàn cầu. Sự kiện này cũng khẳng định tình hữu nghị bền chặt và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga".

Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế cùng với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đưa các thỏa thuận hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn.

- Ảnh 3.

Siêu máy CT Somatom Force VB30 vượt qua giới hạn lát cắt, công cụ đắc lực tầm soát phát hiện sớm ung thư đang có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) cho biết: "Liên bang Nga là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc tìm kiếm giải pháp điều trị ung thư. Thông qua việc hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga, chúng tôi mong muốn mang những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt Nam, giảm tải gánh nặng ung thư và đóng góp vào sự phát triển chung của nền y học đất nước".

Ngay sau lễ ký kết, các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và VNVC sẽ có các đợt làm việc trực tiếp tại hai nước, nỗ lực sớm đưa các thành tựu y khoa tiến bộ của Nga đến với người dân Việt Nam.

Thanh Long (BVĐK Tâm Anh)

