Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận là đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình bị tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Nguyễn Nam Đại Thuận bị Cơ quan công an khởi tố 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nguyễn Nam Đại Thuận. Ảnh: CTV

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của người dân rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.

Đến khoảng 8h30, khi đối tượng này xuất hiện tại khu đất trống trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao) thì bị khống chế bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khuya 12/9, Thuận đến nhà chị H. nhưng bị khóa cửa. Sau đó, đối tượng này chửi bới rồi bỏ đi.

Đến 0h50, khi anh N. (em của chị H.) vừa đi làm về, nghe tiếng gọi cửa liền mở lập tức bị Thuận đánh và đâm bằng dao.

Sau đó, Thuận xông vào nhà tấn công bà D. và chị H. khiến cả hai gục tại chỗ. Cháu P. đang ngủ cũng bị đâm trọng thương nhưng kịp chạy ra phía sau rồi leo sang nhà hàng xóm cầu cứu.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Thuận cho biết có một người con chung với chị H. Vì ăn chơi lêu lổng nên đối tượng bị gia đình chị H. ngăn cản, không cho gặp con nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra.

Theo xác minh ban đầu, Thuận có hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Huỷ hoại tài sản".