Công an Hà Nội khẩn trương làm rõ vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em tại phường Kiến Hưng

Trước đó, vào ngày 12/09/2025, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng “HÃY CỨU CON KHỎI DÌ GHẺ ĐỘC ÁC” phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em xảy ra tại phường Kiến Hưng (TP Hà Nội).

Nội dung bài đăng chia sẻ nhiều đoạn video kèm một số trang nhật ký được cho là của bé trai, kể về cuộc sống với bố và mẹ kế. Trong đó, có dòng được viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".

Bài đăng “HÃY CỨU CON KHỎI DÌ GHẺ ĐỘC ÁC” phản ánh vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em được đăng tải trên MXH.

Ngoài ra, một đoạn video trích xuất từ camera an ninh cũng ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế...

Sự việc sau khi đăng tải đã khiến dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

‎Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Kiến Hưng xác minh, làm rõ vụ việc.

Khoảnh khắc người phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra tại chung cư Văn Phú – Victoria, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Các đơn vị nghiệp vụ CATP đã phối hợp Công an phường Kiến Hưng làm việc với những người liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

‎Công an Thành phố sẽ điều tra, giải quyết triệt để vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo quy định pháp luật.