3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào?
GĐXH - Món cháo, món canh và món hầm là 3 nhóm món ăn không thể thiếu trong thực đơn cho người viêm gan B. Dưới đây là mẫu công thức nấu cháo cá, canh rau đay và gà hầm vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà người bệnh viêm gan B nên lưu lại.
Cháo cá lóc đậu xanh
Cháo cá lóc đậu xanh rất tốt cho sức khỏe của người bị viêm gan. Theo Đông y, đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thích hợp với người bị viêm gan B cấp tính.
Trong khi đó, cá lóc là nguồn đạm dồi dào, dễ tiêu hóa và ít chứa cholesterol. Hòa cùng với nhau, cháo cá lóc đậu xanh cung cấp nhiều dưỡng chất, giúp người bệnh phục hồi chức năng gan mà không làm gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa.
Cách nấu: Mang 20g đậu xanh ngâm nước khoảng 1-2 tiếng cho mềm. 50g thịt cá lóc rửa sạch, thái miếng mỏng hoặc băm nhuyễn.
Cho 50g gạo tẻ và đậu xanh vào nước ninh nhừ trong 20 phút. Trong lúc chờ gạo và đậu nhừ thì bắc chảo, phi thơm tỏi, hành với 5ml dầu ô – liu rồi cho cá lóc vào, xào đến khi cá săn lại.
Cho thịt cá lóc vừa xào vào cháo. Tắt bếp cho thêm một chút dầu ô – liu rồi khuấy đều. Múc cháo ra bát rồi cho chút hành mùi thái nhỏ để trang trí. Nên ăn khi cháo còn ấm nóng.
Canh riêu cua rau đay
Riêu cua nấu rau đay là một món canh cực kỳ bổ dưỡng trong thực đơn cho người bị viêm gan B vì:
Rau đay: Chứa hàm lượng chất xơ pectin cao, giúp người bệnh nhuận tràng, hạn chế hấp thụ cholesterol và phòng chống các phản ứng viêm gan có tác nhân là chất béo.
Riêu cua: Giàu đạm và taurine – một loại axit amin giúp chống oxy hóa, kháng viêm và bảo tồn chức năng gan.
Để nấu được một tô canh cua rau đay thơm ngon tròn vị, bạn cần chuẩn bị 300g cua đồng, 200g rau đay, 1 quả trứng, 5ml dầu ô-liu, hành tây, tỏi và gia vị. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, hãy tiến hành nấu món canh này theo các bước sau: Rửa sạch cua, giã nhỏ cùng nước chín và vắt lấy nước cua. Rau đay rửa sạch, cắt nhỏ.
Phi tỏi, hành tây với 5ml dầu ô-liu trong nồi. Khi tỏi vừa chuyển màu vàng sậm thì cho vào 700ml nước và tiếp tục đun sôi.
Khi nước sôi, cho nước cua vào nấu đến khi thấy cua đông kết thành từng mảng. Đánh trứng, cho vào nồi, khuấy đều trong 5 phút.
Tiếp tục cho rau đay vào nấu đến khi rau mềm nhừ, nước canh sệt lại thì nêm nếm gia vị vừa ăn, khuấy đều và tắt bếp.
Gà hầm nấm
Gà hầm nấm không chỉ ngon miệng mà còn đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe cho người bệnh viêm gan. Bởi lẽ, trong món canh này chứa nhiều:
Đạm: Gà là một nguồn cung cấp chất đạm tuyệt vời, giúp phục hồi và tái tạo các tế bào gan.
Selen: Cả gà và nấm đều chứa nhiều selenium – một khoáng chất quan trọng giúp hạn chế thương tổn ở gan do vi khuẩn, virus gây nên.
Chống oxy hóa: Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa ergothioneine, giúp giảm viêm, làm chậm chu trình chết của tế bào gan và tăng tốc độ hồi phục sau khi bị virus tấn công.
Để nấu món gà hầm nấm, bạn chỉ cần chuẩn bị: 1 con gà tươi đã được làm sạch (khoảng 1-1.5kg), 200g nấm hương hoặc nấm đùi gà, hành tây, tỏi, gừng, ớt, nước mắm, đường, tiêu, hành lá, ngò gai.
Cách thực hiện: Làm sạch gà, chặt thành từng miếng vừa ăn. Nấm chần sơ qua nước sôi trong 2 phút rồi vớt ra để ráo nước.
Giã tỏi, hành, gừng thật nhuyễn, sau đó trộn đều cùng gà và nấm đã chuẩn bị. Để yên hỗn hợp trong khoảng 20 phút cho nguyên liệu ngấm gia vị.
Đặt nồi lên bếp, cho thêm một ít dầu ô-liu, sau đó cho hỗn hợp gà, nấm vào xào sơ qua. Khi gà và nấm đã chuyển màu, cho thêm nước mắm, đường, tiêu và một ít nước (nước vừa đủ ngập mặt gà).
Đậy nắp nồi, để lửa nhỏ hầm khoảng 30 phút. Trong quá trình hầm, bạn có thể kiểm tra, nếu nước hơi khô thì cho thêm nước vào.
Sau khi gà và nấm đã được hầm mềm, cho thêm hành lá, ngò gai vào hầm thêm khoảng 5 phút nữa là hoàn thành.
