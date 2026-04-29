Đây mới là chế độ ăn cho người viêm gan B cấp và mạn tính giảm thiểu tối đa biến chứng

Thứ tư, 11:22 29/04/2026 | Ăn
GĐXH - Chế độ ăn cho người viêm gan B không những cần cung cấp đầy đủ năng lượng, mà còn phải chứa nhiều dưỡng chất để hỗ trợ gan phục hồi và giảm thiểu tối đa biến chứng.

Chế độ ăn cho người viêm gan B cấp tính

Viêm gan B là tình trạng virus HBV tấn công vào mô gan, kích hoạt liên hoàn các phản ứng viêm và khiến người bệnh bị sốt.

Do đó, để thích nghi với tình trạng sốt cao gây suy nhược gan và cơ thể, chế độ ăn cho người viêm gan B cấp tính cũng được chia thành 2 giai đoạn tương ứng, đó là chế độ ăn trong khi sốt và sau khi sốt. Cụ thể:

Trong khi sốt

Trong khi sốt, bệnh nhân thường xuất hiện thêm triệu chứng nôn mửa, biếng ăn và tiêu chảy. Do đó, thực đơn cho người viêm B cấp tính trong lúc sốt cần được xây dựng theo nguyên tắc nương nhẹ – tức cắt giảm khẩu phần xuống mức tối đa để giảm tải gánh nặng chuyển hóa lên gan. Cụ thể:

Chế độ ăn cho người viêm gan B cấp tính luôn ưu tiên uống nước đường, nước ép hoa quả hoặc truyền glucose trực tiếp vào tĩnh mạch.

Tiêu chí khẩu phần

Tỉ lệ dinh dưỡng 1 ngày trên 1kg trọng lượng cơ thể

Cơ cấu dinh dưỡng trong khẩu phần

Lưu ý

Năng lượng

25 calo

100%

Chất đường bột

4.7 – 5.3g

75 – 85%

Ưu tiên uống nước đường, nước ép hoa quả hoặc truyền glucose trực tiếp vào tĩnh mạch.

Chất đạm

0.4 – 0.6g

5 – 10%

Ưu tiên loại đạm chất lượng cao như lòng trắng trứng,sữa tách béo, phi lê cá béo và thịt nạc gia cầm bỏ da.

Chất béo

0.28 – 0.42g

10 – 15%

Chất béo không bão hòa (dầu thực vật, mỡ cá béo) nên chiếm hơn 2 / 3 tổng hàm lượng chất béo dung nạp hàng ngày

Nước

2 – 2.5 lít / ngày

Số cữ ăn

6 – 8 cữ / ngày

Gồm 3 bữa chính và 3 – 5 bữa phụ

Sau khi sốt

Khi hết sốt, người bệnh cần gia tăng hàm lượng calo trong khẩu phần ăn bằng cách bổ sung sữa, kết hợp điều chỉnh gia tăng lượng đạm, giữ nguyên hàm lượng chất béo và giảm lượng chất đường bột. Cụ thể:

Người bệnh gan B cấp tính nên ưu tiên ăn các món mềm và dễ tiêu hóa như ngũ cốc nguyên hạt.

Tiêu chí khẩu phần

Tỉ lệ dinh dưỡng 1 ngày trên 1kg trọng lượng cơ thể

Cơ cấu dinh dưỡng trong khẩu phần

Lưu ý

Năng lượng

30 calo

100%

1000 calo nên đến từ sữa

Chất đường bột

4.7 – 5.3g

70 – 80%

Ưu tiên ăn các món mềm và dễ tiêu hóa như ngũ cốc nguyên hạt, cháo xay nhuyễn hoặc canh (súp) hầm

Chất đạm

0.8 – 1.13g

10 – 15%

Ưu tiên tiêu thụ các loại đạm chất lượng cao kết hợp với ít nhất 1000 – 1500ml sữa bò tách béo hoặc sữa công thức mỗi ngày.

Chất béo

0.33 – 0.5g

10 – 15%

Chất béo không bão hòa (dầu thực vật, mỡ cá béo) nên chiếm hơn 2 / 3 tổng hàm lượng chất béo dung nạp hàng ngày

Nước

2 – 2.5 lít / ngày

Số cữ ăn

4 – 6 cữ / ngày

Gồm 3 bữa chính và 1 – 3 bữa phụ

Chế độ ăn cho người viêm gan B mạn tính

Viêm gan B mạn tính là tình trạng viêm gan B kéo dài trên 6 tháng do hệ miễn dịch không thể tự đào thải virus HBV ra khỏi cơ thể.

Một khi đã bước sang giai đoạn mạn tính, người bệnh gần như sẽ phải sống chung với virus viêm gan HBV suốt đời và phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng như xơ gan, suy gan và ung thư gan.

Do đó, thực đơn cho người viêm gan B mạn tính cần phải đa dạng, giàu dinh dưỡng, để vừa nâng cao sức khỏe tổng thể, vừa ngăn ngừa sớm biến chứng.

Thực đơn cho người viêm gan B mạn tính cần phải đa dạng, giàu dinh dưỡng, để vừa nâng cao sức khỏe tổng thể, vừa ngăn ngừa sớm biến chứng.

So với chế độ dinh dưỡng của người viêm gan cấp tính, thực đơn cho người viêm gan B mạn tính chứa hàm lượng nước thấp hơn; tuy nhiên, hàm lượng calo, protein, chất béo và chất đường bột lại cao hơn. Cụ thể:

Tiêu chí khẩu phần

Tỉ lệ dinh dưỡng 1 ngày trên 1kg trọng lượng cơ thể

Cơ cấu dinh dưỡng trong khẩu phần

Lưu ý

Năng lượng

35 calo

100%

Chất đường bột

5.5 – 6.12g

63 – 70%

Ưu tiên ăn ngũ cốc nguyên hạt, rau củ quả, các loại hạt và đậu

Chất đạm

1.2 – 1.5g

15 – 17%

Ưu tiên tiêu thụ các loại đạm chất lượng cao như sữa, trứng, thịt nạc gia cầm, thủy hải sản giáp xác và phi lê cá béo

Chất béo

0.58 – 0.78g

15 – 20%

– Chỉ dùng dầu thực vật hoặc mỡ cá béo

– Tránh tối đa việc ăn mỡ gia cầm, gia súc hoặc thịt đỏ.

Nước

1.5 – 2 lít / ngày

Số cữ ăn

3 – 4 cữ / ngày

Gồm 3 bữa chính và 1 bữa phụ
