Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B

Cách chế biến thực phẩm

Hạn chế chiên/nướng: Chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao bằng cách chiên/ nướng/xào làm sản sinh các hợp chất amin dị vòng, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư gan.

Tránh chế biến cầu kỳ: Chế biến cầu kỳ, chẳng hạn như dùng nhiều loại gia vị thảo mộc (nấu lẩu), nhiều loại sốt (thịt nướng) hay kết hợp nhiều loại nguyên liệu phức tạp (các món gỏi)… có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, khiến tình trạng viêm gan chậm phục hồi hoặc tiến triển nặng.

Ướp với chất chống oxy hóa: Ngoài muối và đường, bạn có thể chọn cách ướp thực phẩm với tỏi, gừng, nghệ… để vừa cung cấp cho gan nhiều chất chống oxy hóa, kháng viêm, vừa làm cho món ăn trở nên hấp dẫn và kích thích vị giác.

Chế biến thực phẩm ở nhiệt độ cao bằng cách chiên/ nướng/xào làm sản sinh các hợp chất amin dị vòng, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư gan.

Tránh xa thức ăn sống: Các món ăn sống như gỏi tôm sống, sushi, sashimi, rau sống, salad sống, thịt tái, trứng lòng đào…có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng gan do sự tấn công của các loại vi khuẩn E.Coli, Listeria, Toxoplasma… Vì thế, tránh ăn thực phẩm sống sẽ giúp bạn ngăn ngừa sớm các rủi ro sức khỏe không đáng có.

Cách lựa chọn thực phẩm

Ưu tiên món mềm: Thực đơn cho người viêm gan B cần ưu tiên chứa nhiều các món cháo/hầm /canh (súp) từ thịt nạc băm và rau củ quả vì chúng có kết cấu mềm, dễ nhai, dễ nuốt, dễ tiêu hóa mà lại chứa nhiều dinh dưỡng.

Ưu tiên tinh bột phức hợp: Thay vì ăn nhiều cơm trắng, bánh mì, cháo, bún, miến, phở, hủ tiếu… người bệnh viêm gan B nên ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, lúa mì, lúa mạch, bánh mì nguyên cám…), rau lá xanh, hoa quả tươi giàu chất xơ, các loại củ, khoai, hạt và đậu.

Ưu tiên chất béo tốt: Thực đơn cho người viêm gan B chỉ nên chứa từ 30 – 45ml dầu thực vật hoặc mỡ cá béo (cá hồi, cá ngừ, cá thu…).

Nếu có mỡ gia súc – gia cầm, tuyệt đối không tiêu thụ nhiều hơn 22g/ngày (hoặc tương đương với 10% tổng hàm lượng calo trong khẩu phần ăn).

Thực đơn cho người viêm gan B cần ưu tiên chứa nhiều các món cháo/hầm /canh (súp).

Chọn đúng loại sữa và trứng: Sữa nên tiêu thụ loại tách béo, giàu đạm. Trứng nên ăn chín uống sôi, chọn trứng tươi, tuyệt đối không ăn trứng muối hay trứng lòng đào.

Hạn chế tối đa thịt đỏ, nhất là thịt gia súc non: Thịt đỏ chứa nhiều cholesterol, làm trầm trọng thêm mức độ viêm gan.

Trong khi đó, thịt gia súc non (bê, cừu non, heo con) lại chứa nhiều nucleoprotein – một loại protein có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu tiêu thụ quá nhiều.

Cách sử dụng thực phẩm

Thức ăn nấu xong nên ăn trong ngày, tránh ăn thực phẩm để qua đêm; Không nên tùy ý trải nghiệm món ăn lạ, nhất là khi đi du lịch;

Bảo quản thực phẩm sống xa thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo các loại virus gây ngộ độc thực phẩm; Nên ăn ít nhất 4 bữa/ngày để giảm tải gánh nặng chuyển hóa cho gan.

